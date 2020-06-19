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Ціни на нафту піднялися до $42 вперше за довгий час

Андрій Довгань
Андрій Довгань
Ринки та компанії
1,0 т.
Ціни на нафту піднялися до $42 вперше за довгий час

Світові ціни на нафту у п'ятницю виросли через очікування, що попит та пропозиція сировини вирівняються. Барель марки Brent з поставкою в серпні вперше за довгий час досяг позначки в $42.

Ціна зросла на 1,18%. А липневі ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали до $39,21 за барель (+0,95%). Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:25 за київським часом.

Ціни на нафту Brent

Ціни на нафту Brent

Ціни на нафту WTI

Ціни на нафту WTI

Чому зростають ціни

На думку експертів нафтового ринку, ціни на сировину ростуть через оптимістичних очікувань, що баланс попиту і пропозиції на світовому ринку поступово відновлюватиметься. Про це повідомив "Інтерфакс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня міністри ОПЕК домовилися продовжити поточний рівень скорочення видобутку нафти ще на один місяць – до серпня.

Американський інвестиційний банк Goldman Sachs очікує, що світові ціни на нафту можуть знизитися до $ 35 за барель.

Виручка Росії від продажу нафти в квітні 2020 року впала більш ніж в два рази в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Світові ціни на нафтуWTIBrentнафта
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  1. /Економіка
  2. /Ринки та компанії