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2 квітня • оновлено в 05:39
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Ціни на нафту падатимуть: експерт пояснив причини

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Вартість нафти в найближчі два місяці піде вниз через цінові війни між її конкурентами і постачальниками, спровоковані світовою кризою.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський нафтовий експерт Михайло Крутіхін. За його словами, через тотальну зупинку світового виробництва, з 100 млн барелів нафти добового споживання, залишилося від сили 75.

"Криза призвела до зупинки промислового виробництва в багатьох країнах і природно скоротилося споживання електроенергії та палива. Робота підприємств зупинена по всьому світу, відповідно, ціни на нафту пішли вниз. З 100 млн барелів світового споживання на добу, залишилося від сили 75. Нафти зараз набагато більше, ніж світ може поглинути, тому в найближчі місяці ціни будуть падати", – запевнив експерт.

Ціни на нафту

Ціни на нафту

За його словами, постачальники намагаються пропонувати різні знижки, продають дешевше, щоб зберегти свою ринкову нішу. Починається цінова війна між конкурентами і постачальниками.

"13 доларів за барель – ціна російського Urals, ціна Brent десь 25. Канадська нафта продається по 3 долари, а в США і Азії є випадки, коли нафту просто віддають, та ще й платять за те, щоб її взяли. Немає сил зберігати її в нафтосховищах або в танкерах, за які треба платити. Поки що все тисне на ціну на нафту, баланс попиту і пропозиції теж. Така тенденція збережеться з настанням квітня, коли припиняється дія домовленості ОПЕК + і всі її учасники будуть добувати і експортувати стільки нафти, скільки зможуть. Цінова війна загостриться ще більше", – підсумував Крутіхін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures з початку торгів у вівторок, 31 березня, склала $22,88 за барель, що на $0,12 (0,532%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Світова фінансова криза Світові ціни на нафту
Особа
Михайло Крутіхін
Тег
нафта
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