Ціни на нафту Brent подолали позначку в $43 за барель: щодо цього привело

Світові ціни на нафту відновили активне зростання напередодні нової зустрічі ОПЕК. Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні піднялася на 0,32% – до $43,04.

Ціни на нафту сорту WTI з поставкою в серпні знизилися на 0,39% – до $40,45. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures в середу, 15 липня, станом на 9:20 за київським часом.

Таким чином Brent подорожчав на $1 в порівнянні з котируваннями напередодні вранці. Зростання цін на WTI за добу склав $1,12.

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTi TheICE

Чому дорожчає сировина

Ціни на нафту відновили зростання через те, що трейдери очікують нове рішення ОПЕК, яке, ймовірно, зніме частину обмежень на видобуток, йдеться в публікації "Інтерфаксу".

"Країни ОПЕК+ з серпня готуються перейти до другого етапу операції, що означає часткове відновлення видобутку нафти, повідомило джерело, знайоме з ситуацією. Угода, укладена в квітні, передбачає, що в серпні скорочення складуть 7,7 млн б/д", – сказано в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту в усьому світі знову впали. У вівторок, 14 липня, вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні знизилася на 1,59% – до $42,04. Ціни на нафту сорту WTI з поставкою в серпні знизилися на 1,92% – до $39,33.