Під загрозою лікарні: стало відомо про наслідки нового розрахунку комунальних тарифів

Скасування Кабінетом міністрів обмеження на граничний тариф на опалення та гаряче водопостачання може привести до неконтрольованого зростання тарифів.

Про це повідомляється в матеріалі порталу "Наше місто". Без постанови №560 від 26.06.2019 експерти прогнозують підвищення цін за комуналку, як мінімум, на 30%.

Журналісти відзначили, що в результаті може постраждати сфера охорони здоров'я. Так, за словами головної бухгалтерки департаменту охорони здоров'я населення Дніпровського міськради Ольги Воронько, через нові правила місцевій владі доведеться виділяти з міського бюджету більше грошей на дофінансування медичних установ. Внаслідок цього якась із міських галузей може недоотримати необхідних коштів.

"Звичайно ж, ми всі сподіваємося, що подорожчання не буде. Але якщо все-таки трапиться, то витрати на комунальні послуги зростуть, і з міського бюджету доведеться виділяти десятки мільйонів гривень на утримання установ охорони здоров'я. Як нам відомо, 89-а стаття бюджетного кодексу передбачає утримання цих установ тільки за рахунок коштів міського бюджету", – сказала Воронько.

Комунальні платежі Колаж

"Державний бюджет на перший квартал 2020-го виділяє медичну субвенцію в розмірі 200 млн гривень. Але цих коштів недостатньо навіть на виплату заробітної плати медичним працівникам. За нашими розрахунками, ця сума повинна складати 233 млн гривень. І це тільки на зарплату.

Тому міський бюджет змушений виділяти кошти і на підвищення заробітної плати, і на всі інші захищені та не захищені статті доходів. У першому кварталі ця сума вже сягає більше 50% від виділених державним бюджетом коштів", – додала головна бухгалтерка.

Відзначається, що під час нещодавнього візиту в Дніпро міністр освіти Зоряна Скалецька пообіцяла, що диво в українській медицині настане з 1 квітня 2020 року.

До цієї ж дати медустанови зобов'язані виконати ряд вимог, щоб підписати договір із Національною службою здоров'я України. Одними з основних є комп'ютеризація медичних установ і оснащення їх необхідним високоякісним медичним обладнанням, на що також потрібні гроші.

"До 1 квітня 2020 року всі установи вторинної ланки повинні виконати всі вимоги. Інакше НСЗУ не закуповуватиме медичні послуги в установах усіх рівнів надання медичної допомоги, які їх не виконали", – пояснила Воронько.

Генеральна директорка Комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" ДГС Вікторія Корпусенко зі свого боку підкреслила, що лікарні вимагають великих фінансових вкладень.

"Лікарня швидкої медичної допомоги – цей лікувальний заклад, де надається медична допомога найважчій категорії хворих... Тобто, це ті категорії, лікування яких від початку найбільш дороге.

Крім того, наша лікарня займає дуже велику площу. Це територія близько 4-х гектарів, загальна площа корпусів близько 22 тис. кв. метрів. І все це вимагає дуже серйозних фінансових вкладень для того, щоб забезпечити безперервний процес надання медичної допомоги в цілодобовому режимі", – сказала Корпусенко.

За її словами, в рік на утримання лікарні йде близько 9-10 мільйонів гривень. На лікування одного пацієнта – від 1 до 2,5 тисяч гривень у день.

"Ці та інші потреби забезпечує місто. І якщо підвищити ціну на той чи інший спектр послуг, то десь буде не вистачати грошей, тому що міський бюджет же не гумовий.

Тому скасування граничного тарифу – це не найправильніше рішення. Постраждає не тільки бюджет міста, а й усі, хто від нього залежать", – заявила Корпусенко.

Як писав OBOZREVATEL:

Рішення "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови від 26 червня 2019 року №560" було прийнято на засіданні Кабміну 15 листопада.

Із відповідним проханням до прем'єр-міністра Олексія Гончарука звернулася Асоціація міст України.

Крім того, в Міненерго заявили, що скасована постанова суперечила вимогам МВФ і ставила під загрозу відключення опалення і гарячого водопостачання.

Про те, як нове рішення уряду вплине на вартість опалення – читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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