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3 лютого • оновлено в 14:42
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Росія підтримала ідею депутата "Слуги народу" щодо продажу води у Крим

3.4т
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У Раді федерації Росії підтримали ідею депутата від "Слуги народу" Юрія Арістова продавати воду до анексованого Криму.

Про це заявили члени комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров і Сергій Цеков, передає російський РБК. За їхніми словами, пропозиція Арістова – це "розумна заява".

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"Заява розумна. Ми від початку говорили, коли вони перекрили Великий Кримський канал, що ми готові платити за цю воду. Але жодні доводи не бралися до уваги", – сказав Джабаров. За його словами, в разі купівлі води в України вона буде використовуватися у сільському господарстві, оскільки питні потреби Криму забезпечені.

У Росії схвалили ідею "слуги народу"

У Росії схвалили ідею "слуги народу"

Інший член комітету Цеков додав: "Ціна – річ договірна". При цьому, за його словами, РФ не купуватиме воду за будь-якою ціною. "Звісно, мати щось гарантоване з точки зору водопостачання було б правильно, але на уклін до України ми не будемо йти. Якщо запропонують, будемо домовлятися про ціну. Звісно, за ціною розумною, а не за тією, за якою вони хочуть", – заявив сенатор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат України від "Слуги народу", голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов озвучив ідею заробляти, продаючи воду в анексований Крим.

Парламентська асамблея Ради Європи зажадала у Росії повернути анексований Крим Україні. Вимога була висунута низкою країн-членів організації в резолюції з моніторингу виконання своїх зобов'язань, яку ухвалили депутати ПАРЄ.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Влада України і ситуація в Криму Анексія Криму
Місце
Росія
Теги
Крим Крим без води Новини Криму
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
У этих идиотов мозги есть?.У одного спёрли машину,а он продолжает оплачивать платёжки с СТО,другой,придумал оплату собаками,так люди для этого уже давно используют деньги.Спикер бы им лекцию прочёл или на детях природа отдыхает?.
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фил филька
фил филька
одни плюсы: заработаете денег, восстановите сельское хозяйство херсонской области и наконец крымская п0паболь утихнет))
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фил филька
фил филька
вот это у тебя фантазии)) да вы батенька извращенец раз о таком думаешь)) ну ладно страдай дальше. меня твои страдания очень веселят)))
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
фил филька, утебя к*нча на губах, вытри и сядь обратно на бутылку
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