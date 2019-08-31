"Цілих 6 рублів за рік!" У мережі рознесли "успіхи" Путіна з пенсіями

Середня пенсія в Росії за рік зросла на цілих шість рублів. Згідно Росстату, в серпні 2019 року вона склала 14150 рублів.
На це звернули увагу користувачі соцмереж. "Ось слова Путіна від 29 серпня 2018: середня пенсія становила тоді 14144 рубля. Так що завдяки великому Путіну середня пенсія в Росії зросла за рік на цілих 6 рублів", – написав блогер Проф. Преображенський.
Він нагадав, що в 2018 році президент Росії Володимир Путін обіцяв зростання на 1000 рублів щороку. Як доказ блогер додав відео з цією обіцянкою.
"У наступні шість років ми зможемо щорічно збільшувати пенсії по старості в середньому на одну тисячу рублів. В результаті це дасть можливість в 2024 вийти на рівень пенсій в 20 тисяч рублів на місяць. Зараз, нагадаю, це 14144 рубля", – говорив Путін.
Росстат: средняя пенсия в июле 2019 составила 14 150 рублей.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) August 30, 2019
Вот слова Путина от 29 августа 2018: средняя пенсия составляла тогда 14 144 рубля.
Так что благодаря великому Путину средняя пенсия в России выросла за год на целых 6 рублей.
А обещал Путин рост на 1000 рублей за год. pic.twitter.com/dpjlxLSZka
Блогер підрахував, що за 9 років в Росії пенссіі не виросли взагалі.
"Рахувати реальний розмір пенсій (тобто з урахуванням інфляції) корисно. У 2010-му середня пенсія була 7476 руб. З тих пір інфляція офіційно склала 90%. Тобто ціни зросли в 1,9 рази. 7476х1,9 = 14 204. А середня пенсія зараз ... 14 150. тобто за 9 років вона не виросла ВЗАГАЛІ ", – написав Проф. Преображенський.
Пенсії в Росії не збільшуються
ТАСС
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