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"Цілих 6 рублів за рік!" У мережі рознесли "успіхи" Путіна з пенсіями

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Середня пенсія в Росії за рік зросла на цілих шість рублів. Згідно Росстату, в серпні 2019 року вона склала 14150 рублів.

На це звернули увагу користувачі соцмереж. "Ось слова Путіна від 29 серпня 2018: середня пенсія становила тоді 14144 рубля. Так що завдяки великому Путіну середня пенсія в Росії зросла за рік на цілих 6 рублів", – написав блогер Проф. Преображенський.

Він нагадав, що в 2018 році президент Росії Володимир Путін обіцяв зростання на 1000 рублів щороку. Як доказ блогер додав відео з цією обіцянкою.

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"У наступні шість років ми зможемо щорічно збільшувати пенсії по старості в середньому на одну тисячу рублів. В результаті це дасть можливість в 2024 вийти на рівень пенсій в 20 тисяч рублів на місяць. Зараз, нагадаю, це 14144 рубля", – говорив Путін.

Блогер підрахував, що за 9 років в Росії пенссіі не виросли взагалі.

"Рахувати реальний розмір пенсій (тобто з урахуванням інфляції) корисно. У 2010-му середня пенсія була 7476 руб. З тих пір інфляція офіційно склала 90%. Тобто ціни зросли в 1,9 рази. 7476х1,9 = 14 204. А середня пенсія зараз ... 14 150. тобто за 9 років вона не виросла ВЗАГАЛІ ", – написав Проф. Преображенський.

Пенсії в Росії не збільшуються

Пенсії в Росії не збільшуються

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, через кризу в Росії падають доходи навіть у мільярдерів. За останній рік загальний стан 10 найбагатших сімей зросла всього на $ 300 млн, до $ 25,3 млрд. А три клани вибули зі списку.

25 липня з'явилися дані, згідно з якими в Росії три чверті громадян потребують додаткових коштів до отримання заробітної плати.

Тим часом Економіку Росії може струснути вже в 2021 році. Причина – в величезних боргах населення по кредитах. Допомогти можуть тільки невідкладні заходи, що стримують зростання "боргового міхура". Про це заявив глава Мінекономрозвитку РФ Максим Орєшкін.

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Тема
Криза в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
пенсії
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Николаев Олег
Николаев Олег
Куда уж россиянам до украинцев. Украинские пенсии - недостижимая мечта для пенсионеров Мордора.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Нет слаще слов для свидомого скакуаса, чем "рашка фсьо", сладостное оцепенение, самопроизвольное опорожнение кишечника и мочевого пузыря, он перестает думать о том, в какой жо он живёт.
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Кічук Сергій
Кічук Сергій
Та ну, 5я колонна. Вы ещё вспомните что волёдька в 2000м обещал - перегнать самую отстающую страну в европе - Португалию. И шо я вас спрашиваю?? Румыния уже обогнала раисю. Какой позор
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