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"Цифрове золото": біткоїну передбачили нову роль

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Популярність криптовалют буде збільшуватися через проблеми у світовій економіці і торгові війни між країнами. А біткоїн має шанси стати "цифровим золотом".

Такий прогноз дає команда дослідників компанії Delphi Digital на основі аналізу сучасних трендів. Про це з посиланням на статтю у Forbes повідомляє BloomChain.

У новому звіті дослідники відзначають, що тенденція пом'якшення монетарної політики і можливий економічний спад дозволили привернути до біткоїна увагу громадськості. Серед інших "тривожних" чинників називають торгову війну між США і Китаєм, ризики, пов'язані з Brexit і швидке зростання ВВП в Німеччині.

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"Зростаючий ризик девальвації валюти, особливо серед резервних валют, є довгостроковим каталізатором, який повинен сприятливо вплинути на зростання ціни біткоїна та золота", –йдеться в звіті.

курс біткоїна

курс біткоїна

coinmarketcap.com

За даними Delphi Digital, зростання біткоїна у 2019 році обумовлене перспективою вступу активу в роль "цифрового золота" в ситуації, коли основні світові валюти будуть схильні до девальвації на тлі економічного спаду.

"Важливою причиною успіху біткоїна в останні місяці є обговорення активу як "цифрового золота"", – йдеться в звіті.

При цьому дослідники відзначають, що на відміну від золота, у біткоїна немає "історичного прецеденту". У зв'язку з цим залишається незрозумілим, як саме він буде поводитися під час подальших рецесій. Незважаючи на це, команда Delphi Digital бачить перспективи, в рамках яких ринок біткоїн може перерости золото.

Біткоїн

Біткоїн

Bits.media

Довідка:

  • Криптовалюта - віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країнами світу.

  • Біткоїнинайпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, вартість біткоїна може опуститися до $8500, перш ніж знову досягне рекордної позначки в $20 000. Такий прогноз озвучив глава банку Galaxy Digital Майк Новограц

Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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Тема
Криптовалюти
Теги
біткойн криптовалюта долар
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