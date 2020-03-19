Вчера вечером цена на фьючерсы нефти ТМ Brent опустились ниже 25 дол/баррель, чего не наблюдалось 17 лет, даже вовремя мирового экономического кризиса 2008-2009 гг.

Уже с полной уверенностью можно говорить о том, что новая волна глобального экономического кризиса наступила, в то время как люди по всей Европе и даже США опусташают полки продуктовых магазинов и дерутся за туалетную бумагу...

Игра в кто кого пересмотрит и не моргнет между Путиным и молодым наследным принцем СА уже дошла слишком далеко. Салман - это вам не президент Франции Макрон. Он на попятную идти не собирается. Себестоимость добычи нефти в СА гораздо ниже, чем в РФ, где отметка 25$ является наиболее оптимистичной оценкой экспертов даже в РФ (и то, далеко не всех и тем более не для всех основных месторождений). Изначально решение Путина и Сечина отказаться от сделки с ОПЕК объяснялось Кремлем желанием "наказать" американцев и их добытчиком сланцевой нефти. Но, судя по всему ,окажется очередной "бомбежкой Воронежа" . В отличие от РФ , специфика добычи сланцевой нефти заключается в том, что при опускании цены ниже себестоимости добычи (+/- 45 дол/баррель) нефтяные компании могут "задраить" скважины, объявить банкротство, списать долги и дожидаться лучших времен. Они такое делали уже не раз, последний раз в 2014-15 гг. Трамп, который сам не раз прибегал к процедуре банкротства в строительном бизнесе, также может получить от этого электоральный профит, т.к. цены на бензин там падают не на 10-20 центов, как в Украине и РФ, а соответственно падению цены на сырье. И своевременно. Более того, там могут прикупить дешёвую нефть и наполнить госрезервы.

Стоит отметить, что для горячего и амбициозного наследного принца СА, которому "скальп" Путина послужит не только отличным трофеем и способом самоутверждения не только в королевской семье и мире. Что еще важнее, это во многом поможет смыть позор и клеймо после убийства оппозиционного журналиста в посольстве в Турции среди западной элиты, которая тайно люто ненавидит Путина за его упрямость, несгибаемость и готовность идти на все меры ради достижения своих целей без оглядки на моральные ограничения и тем более на мнение общества в России. Но главная цель - завоевание новых рынков за счет РФ перед возможно достаточно длительным кризисом, спровоцированным коронавирусом. Ведь пока неизвестно когда будет получена вакцина и как долго продлится пандемия, от чего во многом будет зависеть и глубина "дна" экономической рецессии.

Главными козырями Салмана в игре в " моргалки " с Путиным являюся себестоимость нефти, ее легкодоступность, а также климат. Саудовская Аравия может достаточно быстро нарастить добычу или снизить ее, к примеру, на знаменитом месторождении Даммам. В России же все наоборот, там все больше запасов нефти являются трудноизвлекаемыми, но и это не все. В России не пальмы и песок, как в СА, а комары и болота. И бывает зима со снегом, когда консервацию скважин делать гораздо сложнее, чем летом. Кроме того, Дебит скважин в России существенно ниже, чему саудитов. Для сокращения добычи нефти придется снижать добычу или вообще законсервировать немало скважин, и речь идет о многих сотнях скважин.

Это трудоемко. Но еще более долгим и трудоемким будет расконсервация и повторное освоение скважин.

По золотовалютным размерам по состоянию на прошлое лето РФ и СА находились примерно в равных условиях - около 500 млрд дол. Преимуществом Путина является то, что россияне готовы терпеть и "затягивать пояса", слушая байки из телевизора про то, как Россия со всех сторон окружена врагами и все вокруг только и мечтают "хапнуть" их несметное природные богатства так же, как они украли Крым 6 лет назад у Украины. Саудиты же привыкли жить в роскоши и не знают, что это такое. Однако и население там гораздо меньше. Да и затянуть пояса с 2014-го им все таки уже пришлось немного...

Спрос на нефть в мире сейчас как никогда низкий, и российскую марку "Уралс"даже со скидкой в 3,5 USD никто не покупает! И так уже неделю почти! И это, безусловно, покидает сил и азарта Салману.

Так что запасаемся попкорном и продолжаем следить за ожесточенной схваткой стареющего "Шерхана", пытающегося при помощи манипуляций и фактического изнасилования Конститутции "обнулить" свои сроки и подлить свое пребывание на троне царя всея РФ, и молодого, сильного и амбициозного "Маугли", готового возить свой нож тому в горло и повесить его шкуру/ скальп в своём дворце.

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