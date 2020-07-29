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Трубоукладач для "Північного потоку-2" більше не належить "Газпрому"

Карина Бондаренко
Ринки та компанії
51,2 т.
Судно 'Академік Черський' більше не належить 'Газпрому'

Судно "Академік Черський" більше не належить "Газпрому". РИА Новости

Судно-трубоукладач "Академік Черський", здатне добудувати газопровід "Північний потік-2", більше не належить "Газпрому".

Про це стало відомо з квартального звіту монополії, повідомляє РБК. Новий кінцевий власник судна невідомий.

Власник "Академіка Черського" АТ "Самарський теплоенергетичний майновий фонд" станом на 31 березня входив до групи "Газпрому". У новому списку афілійованих осіб монополії фонду вже немає.

Однак існує можливість, що компанія скористалася правом не розкривати частину даних на підставі санкцій ризику.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Україна і Польща домовилися вживати подальші кроки, щоб не допустити реалізації "Північного потоку-2".

РосіяПівнічний потік - 2Газпром
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