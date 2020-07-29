Трубоукладач для "Північного потоку-2" більше не належить "Газпрому"

Судно "Академік Черський" більше не належить "Газпрому". РИА Новости

Судно-трубоукладач "Академік Черський", здатне добудувати газопровід "Північний потік-2", більше не належить "Газпрому".

Про це стало відомо з квартального звіту монополії, повідомляє РБК. Новий кінцевий власник судна невідомий.

Власник "Академіка Черського" АТ "Самарський теплоенергетичний майновий фонд" станом на 31 березня входив до групи "Газпрому". У новому списку афілійованих осіб монополії фонду вже немає.

Однак існує можливість, що компанія скористалася правом не розкривати частину даних на підставі санкцій ризику.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Україна і Польща домовилися вживати подальші кроки, щоб не допустити реалізації "Північного потоку-2".