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"Труба не гумова": блогерка висміяла невдачу Зеленського з "Роттердам+"

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Купувати вугілля за "Роттердам+" для України дешевше, ніж возити за якоюсь іншою схемою. Але в команді президента України Володимира Зеленського це зрозуміли тільки зараз.

Про це написала у Facebook блогерка Дана Ярова, коментуючи інформацію із наради з енергетики в Офісі президента, яку оприлюднив головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

"Всі пам'ятають, що НАБУ і САП ведуть гучну кримінальну справу щодо "Роттердам+" і оцінюють збитки від схеми в 19 мільярдів. Всі пам'ятають: Схема. "Роттердам+". Барига? А ось тепер найсмішніше.

За словами Бутусова, з усіх можливих варіантів найдешевшим є купівля вугілля за формулою "Роттердам+". Як повідомив на нараді у президента керівник компанії ДТЕК, ціна вугілля за формулою становитиме 1700 гривень за тонну, що нині є найнижчою", – написала Ярова.

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Вона вважає, що займатися питаннями енергетики нова влада повинна була ще з першого дня роботи. Але тоді у неї були інші цілі.

"Про це я писала ще в червні, і мені коментували компетентні люди, що на закупівлю газу і вугілля, поклали великий і товстий, і нікого це питання не хвилює, від слова "зовсім". І фізично, навіть за наявності коштів, якщо почати закупівлю у вересні, її неможливо здійснити, оскільки діаметр труби не гумовий, і вона пропускає певну кількість газу в певний проміжок часу. "То, а чим вони там думають і про що" – обурювалася я. "А ні про що, про вибори", – сердиться Ярова.

Вугілля для виробництва електроенергії

Вугілля для виробництва електроенергії

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 5 червня ухвалив рішення про те, що запуск ринку електроенергії, намічений на 1 липня, переносити не будуть.

Щоб утримати тарифи, постачальників спеціальною постановою зобов'яжуть утримувати ціну в тих рамках, які встановить профільний регулятор.

Очікується, що запуск ринку зруйнує існуючу монопольну систему і дозволить українцям самостійно вибирати, у кого і за якою ціною купувати електроенергію.

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Тема
Роттердам+
Особи
Дана Ярова Юрій Бутусов
Місце
Україна
Тег
формула Роттердам плюс
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Иванов Александр
Иванов Александр
Не важно сколько стоил и стоит уголь, важно то, что рожу Пороха и его товарищей будем видеть в основном в криминальных хрониках. А для победы все средства хороши, хоть Амстердам-.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Формула «Роттердам +» - это формула любви к баблу.
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Тымчук Виктор
Тымчук Виктор
Если эта барышня знала обо всем,очем птшет-какого черта она сидела с пенисом во рту и молчала,наверно вкусно было.
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