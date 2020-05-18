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18 травня • оновлено в 19:29
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Три авіакомпанії повідомили про плани відновити рейси до України

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Авіакомпанії Czech Airlines, Swiss і Lufthansa офіційно підтвердили, що з червня планують відновити рейси в Україну.

Однак, це поки попередні плани, оскільки останнє слово буде за урядом України, йдеться в повідомленні Avianews. Він досі не назвав дату, коли дозволить міжнародні польоти.

Польоти за кордон

Польоти за кордон

vsenovosti.in.ua

Зокрема, Czech Airlines з 3 червня планує відновити щоденні польоти за маршрутом Прага-Київ. З 4 червня в системі бронювання відкрито продажі на рейси за маршрутом Прага-Одеса – по понеділках, середах, четвергах і суботах.

Німецький авіаперевізник Lufthansa оголосив про початок польотів в Україні з 1 червня за маршрутом Франкфурт-Київ. Продаж відкрито на рейси в червні по понеділках, середах і п'ятницях.

Компанія Swiss збирається запустити рейси з 25 червня за маршрутом Цюрих-Київ з частотою один раз на тиждень по неділях в червні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні відновили продаж авіаквитків чотири компанії: Czech Airlines, Wizz Аir, Lufthansa і Міжнародні авіалінії України.

Міністерство інфраструктури України обговорює питання організації чартерних рейсів після ослаблення карантину у зв'язку з пандемією COVID-19.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Карантин в Україні авіаперельоти
Місце
Україна
Тег
карантин
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Економіка Ринки та компанії

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