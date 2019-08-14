Транзит газу: в НБУ попередили про нові підлості від Росії

У Росії немає іншого виходу, як продовжити контракт про транзит газу через Україну ще хоча б на 1,5-2 роки.

Причина – в газопроводі "Північний потік - 2", який на повну потужність зможе вийти тільки через 1-1,5 роки після запуску. А ця подія відкладена на серпень 2020 року. Про це голова ради НБУ Богдан Данилишин написав на Facebook.

На думку чиновника, в довгостроковій угоді Росія не зацікавлена. І щоб її не підписувати, буде всіляко тиснути на Україну.

"Росія буде тиснути на Україну, щоб примусити до укладення короткострокового транзитного договору. У цьому ключі - і роздача паспортів жителям Донбасу, і обмеження на поставку різних видів палива. Цілком можливе і військове загострення на Донбасі", – прогнозує Данилишин.

За словами голови ради НБУ, поки "Північний потік - 2" не запуститься в повну силу, Україна буде "проганяти" через свою територію близько 50-65 млрд кубометрів газу на рік. Цей час нам потрібно використовувати, щоб знайти заміну кільком мільярдам доларів, які ми отримували від транзиту.

При цьому чиновник зазначає, що зовсім без України Росія обійтися не зможе.

"Без транзиту в 10-15 млрд. Куб Росії не обійтися, тому що для стабільних поставок газу в Європу необхідне залучення українських підземних сховищ газу", – сказав Данилишин.

Транзит газу через Україну буде тривати ще 1,5-2 роки Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський "Газпром" може на деякий час повністю припинити транзит газу через Україну, щоб шантажувати Євросоюз припиненням поставок.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV експерт нафтогазового ринку Геннадій Кобаль, коментуючи переговори про продовження транзиту газу через Україну після 2019 року.

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