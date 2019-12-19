"Наблизити підписання контракту": Україна і Росія провели переговори щодо газу в Берліні

У столиці Німеччини Берліні в четвер, 19 грудня, відбулися переговори України і Росії щодо транзиту газу.

Сторонами виступили російський "Газпром" і новий "Оператор ГТС України" ("ОГТСУ" керуватиме газотранспортною системою із 1 січня 2020 року).

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович у результаті заявив про "досягнення принципової угоди щодо газу у всіх елементах", пише "РИА Новости". Він додав, що угоду буде доопрацьовано 20 грудня.

Переговори щодо газу з РФ колаж

Вказується, що зустріч тривала більше шести годин. Консультації провели, зокрема, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель та міністр економіки й енергетики Німеччини Петер Альтмайер.

Оржель після закінчення переговорів заявив, що сторони напрацювали протокол, який "наближає підписання контракту".

Нагадаємо, напередодні нового етапу переговорів голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що ймовірність укладання контракту на транзит з "Газпромом" з 1 січня 2020 го вкрай низька. При цьому в Європейській комісії, яка виступала третьою стороною на зустрічі, сподівалися на прорив.

Зустріч Оржеля та Альтмайера в Берліні 19 грудня menr.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

"Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію про продовження контракту з транзиту газу. Там готові укласти його на рік з урахуванням прогнозного попиту в Євросоюзі. Росія готова постачати газ, якщо тільки Україна відмовиться від багатомільярдних позовів до "Газпрому".

Путін на переговорах у Парижі 9 грудня натякнув українському лідеру Володимиру Зеленському, що країна може отримати 25% знижку на газ.

Зі свого боку Зеленський заявив про необхідність підписання 10-річного контракту на транзит газу, а не короткострокового, як наполягає РФ. Також він підняв питання про виплату Україною 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Зеленський зазначив, що Україна готова отримати з Росії борг газом.

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