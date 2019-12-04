Транзит газу: "Нафтогаз" відповів на претензії Росії щодо "завищеного" тарифу

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко порадив Росії, яка вважає тариф на транзит газу завищеним, звернутися до українського регулятора із проханням про його зниження.

Свої умови Вітренко озвучив у середу, 4 грудня, на сторінці в Facebook. Він підкреслив, що Україна впроваджує європейську методологію розрахунку тарифу.

"За цією методологією він повинен відповідати актуальним витратам оператора газотранспортної системи. При цьому тариф коригується (зменшується), оскільки такі втрати не повинні перевищувати витрати ефективного і структурно подібного оператора", – пояснив Вітренко.

"Нафтогаз" відповів на претензії Росії за тарифом на транзит газу

За його словами, розрахунки транзитного тарифу, які були показані "Газпромом" і які зараз коментує російська сторона, лише покривають скореговані витрати оператора ГТС України, і тому цей тариф ніяк не може вважатися завищеним.

"Мало того, російській стороні було роз'яснено, що вона може звернутися до оператора або безпосередньо до регулятора (НКРЕКП) з обґрунтуванням необхідності зниження тарифу, якщо український тариф вище за тарифи альтернативних (конкурентних) газопроводів, або якщо тариф робить експорт газу невигідним для "Газпрому", – додав виконавчий директор "Нафтогазу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін назвав "неприйнятними" умови України щодо транзиту газу.

Перед цим Україна висунула ультиматум – вона розгляне пропозицію Росії про нові умови на транзит газу лише після того, як піднімуть питання про компенсацію боргів "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу.

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