Головна Новини
5 грудня • оновлено в 00:07
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Транзит газу: "Нафтогаз" відповів на претензії Росії щодо "завищеного" тарифу

3.1т
Читати матеріал російською

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко порадив Росії, яка вважає тариф на транзит газу завищеним, звернутися до українського регулятора із проханням про його зниження.

Свої умови Вітренко озвучив у середу, 4 грудня, на сторінці в Facebook. Він підкреслив, що Україна впроваджує європейську методологію розрахунку тарифу.

"За цією методологією він повинен відповідати актуальним витратам оператора газотранспортної системи. При цьому тариф коригується (зменшується), оскільки такі втрати не повинні перевищувати витрати ефективного і структурно подібного оператора", – пояснив Вітренко.

Новини
Війна України і Росії за газ: Київ вжив радикальних заходів

"Нафтогаз" відповів на претензії Росії за тарифом на транзит газу

"Нафтогаз" відповів на претензії Росії за тарифом на транзит газу

За його словами, розрахунки транзитного тарифу, які були показані "Газпромом" і які зараз коментує російська сторона, лише покривають скореговані витрати оператора ГТС України, і тому цей тариф ніяк не може вважатися завищеним.

"Мало того, російській стороні було роз'яснено, що вона може звернутися до оператора або безпосередньо до регулятора (НКРЕКП) з обґрунтуванням необхідності зниження тарифу, якщо український тариф вище за тарифи альтернативних (конкурентних) газопроводів, або якщо тариф робить експорт газу невигідним для "Газпрому", – додав виконавчий директор "Нафтогазу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін назвав "неприйнятними" умови України щодо транзиту газу.

Перед цим Україна висунула ультиматум – вона розгляне пропозицію Росії про нові умови на транзит газу лише після того, як піднімуть питання про компенсацію боргів "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Теги
транзит газу газ НАК "Нафтогаз" Газпром
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
1
9
Смішно
14
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Levitsky Valery
Levitsky Valery
А еще кaцaпы могут обратиться в лигу зашиты сексуальных меньшинств. Их там поймут
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Пукен Балодька
Пукен Балодька
Бабаев Бабай, Купишь?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Levitsky Valery, А еще ты можешь заткнуть ипач,и попробовать с побратимами напердеть в трубу пацреотического ххаазу.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цимельман Филя
Цимельман Филя
С какого перепугу???Россия просто уйдет с украинского траңзита.Украинский транзитт нужен Украине.Пусть она репу чешет
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Пукен Балодька
Пукен Балодька
Цимельман Филя, По той цене, что предлагают хитрожопые братья наверное накладно, так что пусть платят, иначе не нужен.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
"...соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы." Он имеет в виду и заработную плату, и премии всех руководителей Нафтогазу! А Газпром теперь отказывается!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги