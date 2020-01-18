Трампу заважає ще один генерал Ірану? США вжили жорстких заходів

Держдеп США ввів індивідуальні візові санкції проти іранського генерала Гассана Шахварпура.

Його звинуватили в грубих порушеннях прав людини і жорстких розгонах протестів в місті Махшехр, коли люди виступили проти різкого підвищення цін на паливо, повідомив "Укрінформ".

"Генерал Шахварпур допустив грубі порушення прав людини проти людей, що вийшли на протести у місті Махшехр. У листопаді минулого року він був куратором розправи над 148 безпорадними іранцями в цьому регіоні", – заявив спецпредставник США по Ірану Браян Гук.

Таким чином, іранський генерал став став першим офіційним посадовцем режиму в країні, проти якого були введені санкції Держдепартаменту США.

Санкції проти Ірану

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