Трампу заважає ще один генерал Ірану? США вжили жорстких заходів

Держдеп США ввів індивідуальні візові санкції проти іранського генерала Гассана Шахварпура.
Його звинуватили в грубих порушеннях прав людини і жорстких розгонах протестів в місті Махшехр, коли люди виступили проти різкого підвищення цін на паливо, повідомив "Укрінформ".
"Генерал Шахварпур допустив грубі порушення прав людини проти людей, що вийшли на протести у місті Махшехр. У листопаді минулого року він був куратором розправи над 148 безпорадними іранцями в цьому регіоні", – заявив спецпредставник США по Ірану Браян Гук.
Таким чином, іранський генерал став став першим офіційним посадовцем режиму в країні, проти якого були введені санкції Держдепартаменту США.
Санкції проти Ірану
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Іранський генерал Сулеймані був убитий у ніч на 3 січня в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак).
Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "повинні були прибрати ще багато років тому".
У відповідь Іран оголосив про п'ятий і останній етапі скорочення своїх зобов'язань у рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми.
Іран випустив по військових базах США десятки балістичних ракет 8 січня. Однак це був не перший напад на американські об'єкти в Іраку.
Водночас через кілька годин в Ірані був збитий український літак, внаслідок чого розгорівся міжнародний скандал – загинули 176 осіб.
Вже 10 січня США ввели нові жорсткі санкції проти Ірану. Не тільки проти компаній, але й перших осіб держави.
17 січня під час ракетних ударів Ірану по військовій базі США в Іраку 8 січня 11 американських військовослужбовців отримали контузії.
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