Тищенка і "смотрящего за Києвом" Комарницького запідозрили в незаконному видобутку піску

Народного депутата Миколу Тищенка, президента компанії "Укрбуд" Сергія Кучера, а також бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим за Києвом", запідозрили в незаконному видобутку піску в Голосіївському районі Києва.

Ймовірно, вони роблять це за підтримки заступника директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Юрія Тація. Йдеться про земельну ділянку площею 16,7951 га, розташовану по вул. Промисловій у Голосіївському районі, повідомив сайт Dubinsky.pro. Її власником є територіальна громада Києва в особі Київської міської ради.

У публікації стверджується, що через підконтрольну компанію "Мостобуд" вони незаконно передали землю в оренду підряднику, який під виглядом днопоглиблювальних робіт здійснює видобуток і подальшу реалізацію піску. Незважаючи на те, що суд зобов'язав "Мостобуд" залишити цю землю, вони незаконно продали приміщення ще однієї компанії, використовуючи послуги чорного нотаріуса.

У матеріалі сказано, що ще в грудні 2006 року "Мостобуд" отримало в довгострокову оренду земельну ділянку загальною площею 16,80 га по вул. Промисловій в Голосіївському районі. Все було оформлено рішенням Київради №458/515 "Про передачу земельної ділянки ВАТ "Мостобуд" для перенесення промислової бази, яка підпадає під забудову залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в столиці.

На підставі цього рішення між Київрадою і "Мостобуд" 30 липня 2007 року було укладено договір оренди земельної ділянки на 50 років (№79-6-00526).

Але через 8 років між "Мостобуд" (суборендодавець) і "Промбудсервіс 2005" (суборендар) було укладено договір суборенди земельної ділянки: рішення про держреєстрацію прав та їх обтяжень №27323798 від 21 грудня 2015 роки (номер запису майнового права 12653889). При цьому договір суборенди не був узгоджений з Київською міською радою. Як належить за чинним законодавством: в порядку, визначеному п. 13.1. договору оренди. Тобто передача ділянки в суборенду виявилася незаконною.

3 січня 2017 року "Промбудсервіс 2005" зареєстрував декларацію про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до I-III категорії складності, в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю Києва виконавчого органу КМДА (реєстраційний номер СВ 143170032113).

На підставі цього документа була прийнята в експлуатацію промислова база по вул. Промисловій 11/1 в Голосіївському районі, загальною площею будівлі 155,0 кв.м., розташована на частині земельної ділянки по вул. Промисловій 11/1. Право власності на промислову базу також зареєстровано за "Промбудсервіс 2005" на підставі рішення (індексний номер: 33987866 від 22 лютого 2017 року).

З 2016 року на цій земельній ділянці почав вести роботу фігурант кримінальних справ про незаконний видобуток піску – "Мостобуд-Транс". Реальним підрядником, який займався розробкою було "СОБІ". Суть робіт очевидна: під виглядом днопоглиблювальних робіт здійснити видобуток і подальшу реалізацію піску.

20 грудня 2018 року через постійний тиску громадськості і народних депутатів, Київрадою було ухвалено рішення №536/6587 "Про розірвання договору оренди земельної ділянки на вул. Промисловій у Голосіївському районі від 02.08.2007 №79-6-00526 (зі змінами)". Мова про договір, укладеноий між Київрадою і "Мостобудом".

13 червня 2019 року Деснянський районний суд м.Києва дозволив тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань по №4201710000000935 від 25 липня 2017 року за ознаками складу кримінального злочину, передбаченого ч . 1 ст. 239-2 (незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу. Було винесено підозру генеральному директору "Мостобуд-Транс" Олексію Козловському за фактом незаконного видобутку піску і розтрати ввіреного майна в особливо великих розмірах.

"Мостобуд" не погодився в рішення КМДА (розірвання оренди), назвав його протиправним і подав позов до Господарського суду Києва, на підставі чого було відкрито справу (№910 / 2045/19). Паралельно "Мостобуд" звернувся до Господарського суду Києва з заявою про забезпечення позову, яким попросило припинити дію рішення Київради від 20.12.2018 №536/6587.

Якийсь час це працювало. 6 лютого 2019 року суд задовольнив заяву "Мостобуд", і дію рішення Київради тимчасово призупинено (фактична діяльність на майданчику "Мостобуд" була припинена до виборів 2019 року). Однак пізніше 5 травня 2020 року, рішенням Господарського суду компанії "Мостобуд" повністю відмовили і договір оренди землі підлягав розірванню. Одночасно було припинено право суборенди "Промбудсервіс 2005" (згідно з рішенням Київради №536/6587).

Однак трохи раніше, 17 березня 2020 року, приватний нотаріус Сергій Михайленко зареєстрував (рішення № 51666736) право на оренду земельної ділянки, площею 16.7951 га по вулиці Промислова (Голосіївський район) на користь "КПС-ГРУП".

Підстави було наведено такі:

постанова Господарського суду міста Києва (910/1285/19) від 06 лютого 2019 року;

договір оренди земельної ділянки, серія і номер: 232, виданий 30.07.2007, зареєстрований Щербаковим В.З., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу;

договір купівлі-продажу, серія і номер 480, виданий наперед – 19.03.2020 року, та зареєстрований тим же нотаріусом Михайленком.

19 березня 2020 року нотаріус Сергій Михайленко на підставі договору купівлі-продажу ухвалив рішення (№51700401) про реєстрацію права власності "КПС-ГРУП" на промислову базу загальною площею 155,0 кв.м. по вулиці Промислова, 11-Б.

Відповідно до зазначеного договору, "КСП-ГРУП" придбало нерухоме майно у "Промбудсервіс 2005", і відповідно, не було орендарем земельної ділянки. У зв'язку з наявністю права оренди в "Мостобуд", договір купівлі-продажу від 19.03.2020 № 480, відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 120 ЗК України, міг бути укладений тільки після виділення частини земельної ділянки та присвоєння частини земельної ділянки окремого кадастрового номера.

Більш того, в момент прийняття оскаржуваного рішення (№51666736, від 17.03.2020) "КСП-ГРУП" не було власником нерухомого майна промислової бази по вул. Промисловій 11/1. Адже реєстрація права власності на майно за "КСП-ГРУП" відбулася лише 19 березня 2020 року.

Таким чином, даний договір купівлі-продажу суперечить вимогам абз. 2 ч. 6 ст. 120 ЗК України. Що є однозначною підставою для відмови в держреєстрації "КПС-ГРУП" права власності на цю промислову базу загальною площею 155,0 кв.м.

У матеріалі сказано, що до фактичних бенефіціарів "Мостобуду", приєдналася група осіб, яка постійно дерибанить Київ:

"Смотрящий за Києвом" Денис Комарницький;

президент "Укрбуду" Сергій Кучер;

заступник директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу КМДА Юрій Тацій;

народний депутат Микола Тищенко.

"Об'єднала цю злочинну групу осіб загальна мета – будівництво Подільсько-Воскресенського моста в м.Києві. Тепер незаконно видобутий пісок поставляється на бетонні заводи, звідки бетон йде на будівництво мосту і на інші пов'язані з ними об'єкти. Головний підрядник – це скандально відоме підприємство-прокладка "Еко-буд-трейд". Виходить, що депутат Тищенко навіть не гребує розвозити крадений пісок в рамках своєї передвиборчої компанії на мера столиці?", – задалися питанням автори.

Автори стверджуюь, що у якості охорони і бойового підрозділу найнята угруповання Сергія Лещенка (Лісовика). Її люди не тільки охороняють незаконну точку на вул. Промисловій, але і не цураються додаткового заробітку у вигляді блокування роботи конкуруючих будівельних компаній. Безумовно, така діяльність не мала б успіху без кришування Лісовика з боку київських чиновників і правоохоронних органів.

16 червня 2020 року Київська рада направила скаргу на дії нотаріуса Сергія Михайленка до Міністерства юстиції. Вона повинна бути розглянута Колегією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

Важливість швидкого прийняття цього рішення обумовлена тим, що "Мостобуд", незважаючи на розірваний договір оренди, продовжує незаконно використовувати земельну ділянку, не сплачуючи при цьому орендну плату. Чим було завдано збиток міському бюджету.

"Крім того, "Мостобуд" використовує вказану земельну ділянку, з порушенням вимог екологічного законодавства України, здійснюючи комерційну промислову діяльність, пов'язану з перевалкою корисних копалин будівельного призначення (піску) і їх продажу. Що вже призвело до тяжких наслідків для природного середовища (забруднення, засмічення та замулення річки Дніпро) і може провокувати руйнування столичних транспортних мостів через річку", – йдеться у публікації.

Згідно з листом Державної служби геології та надр України від 30 серпня 2018 року №08 / 279/08/042/415, у "Мостобуд" відсутні спеціальні дозволи на користування надрами з метою видобутку піску з акваторії річки Дніпро в Голосіївському районі.

На сьогодні щодо "Мостобуд" порушено справу про банкрутство, а податковий борг компанії на 1 червня 2020 року склав 263 млн гривень.

"Що ще важливо, так то, що постановою Північного апеляційного господарського суду від 23.06.2020 року (справа №910/2045/19) відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою приватного підприємства "Промбудсервіс 2005" на рішення Господарського суду міста Києва від 05.05.2020 у справі №910/2045/19. А значить, злочинна зграя не хоче залишати даний об'єкт і використовує всі засоби для гальмування законних рішень", – підсумували автори публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київська місцева прокуратура №3 повідомила про підозру генеральному директору одного зі столичних підприємств. Його підозрюють в незаконному видобутку піску і розтраті довіреного майна в особливо великих розмірах. Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.