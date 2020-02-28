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28 лютого • оновлено в 22:09
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/ Ринки та компанії

Тіньовий ринок палива приніс Україні 25 млрд збитку за 2 роки

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Рахункова палата України виявила, що за 2 роки через тіньовий ринок бензину і дизельного палива державний бюджет недоотримав акцизного податку на суму в 25 млрд гривень.

Статистику в п'ятницю, 28 лютого, уточнив на своїй сторінці в Facebook глава контрольного органу Валерій Пацкан.

"Чверть від офіційного ВВП України, або 846 млрд грн, складають тіньові операції. Це дані дослідження НБУ та інших відомств. Причому значна частина тіньової економіки породжена готівковими розрахунками702 млрд грн. За результатами аудиту ефективності адміністрування надходжень до держбюджету від реалізації палива нашими аудиторами було виявлено, що за 2 роки обсяг "тіньового ринку" бензину і дизпалива міг становити до 4,6 млн тонн, а держбюджет недоотримав акцизного податку на суму 25 млрд грн", – написав Пацкан.

Тіньовий ринок палива приніс Україні 25 млрд збитку за 2 роки

Тіньовий ринок палива приніс Україні 25 млрд збитку за 2 роки

Він зазначив, що Рахункова палата надала конкретні рекомендації ДФС, як поліпшити їх роботу з адміністрування цього акцизу. Результат – вже внесені відповідні зміни до Податкового кодексу.

Схожа ситуація і зі стягненням акцизу з тютюну і тютюнових виробів. За даними Рахункової палати, через значний обсяг тіньового ринку в цій сфері до держбюджету в 2018 році не було сплачено близько 2 млрд грн.

Для вирішення проблеми фахівці запропонували впровадити автоматизовану систему контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) "Електронна акцизна марка".

"На жаль, тіньова економіка є навіть в розвинених країнах, проте її масштаби відносно невеликі 5-15% ВВП. За оцінками експертів, вона становить 14% в Німеччині, 11% у Франції і 8% Швейцарії. Україна повинна вийти на рівень розвинених країн. Для цього потрібно вжити ряд заходів, зокремав боротьбі з корупцією і крадіжками з держбюджету. І Рахункова палата докладає максимум зусиль, щоб державні кошти не осідали в кишенях нечистих на руку суб'єктів, а держава отримувала відповідні податки в повному обсязі", – резюмував Пацкан.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Бензин в Україні
Місце
Україна
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
вы не власть а тряпки.заправки которые вы закрыли ,нелегальные.месяц назад.наверно легализировались,пото му что половина работает опять.это же касается и игров.автоматом.
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