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20 січня • оновлено в 14:16
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Тариф на опалення знизили на 30%: Гончарук розповів, у яких містах

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Тарифи на тепло і гарячу воду в 124 містах України за грудень 2019 року знизили на 30%.

Вартість послуг в сторону зменшення перерахували 131 підприємство теплокомуненерго, повідомив в Facebook прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Зокрема, зниження відбулося в 15 обласних центрах: Вінниці, Луцьку, Дніпрі, Житомирі, Запоріжжі, Кропивницькому, Львові, Одесі, Рівному, Тернополі, Харкові, Херсоні, Хмельницькому, Чернігові, Києві.

При цьому перерахунок не проводили в Сумах, Черкасах, Чернівцях, Миколаєві та у Полтаві.

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У Кабміні навели приклади зниження сум у платіжках:

  • по 1-кімнатних квартирах: від 80 грн у Київській області і до 292 грн у Львівській області;

  • по 2-кімнатних квартирах: від 110 грн у Чернігівській області до 435 грн у Дніпропетровській області;

  • по 3-кімнатних квартирах: від 140 грн у Дніпропетровській області до 563 грн у Рівненській області.

"А, наприклад, у Тернополі за рішенням органів місцевого самоврядування люди отримали знижку за послуги теплопостачання за три місяці: жовтень, листопад та грудень 2019 року", – повідомив Гончарук.

Тариф на опалення знизили на 30%: Гончарук розповів, у яких містах
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При цьому в коментарях під повідомленням Гончарука його розкритикували. Люди пишуть, що в багатьох містах суми в платіжках за грудень виявилися вищими, ніж раніше.

"У Миколаєві не знизили, хоча такої теплу зими ще не було", – написала Алла Лисицина.

"Київ. Моїй співробітниці прийшло за опалення вдвічі більше норми. Мені – вдвічі більше, ніж у попередньому місяці, хоча на вулиці було тепліше", – написала Любов Таращук.

Коментарі про зниження в платіжках

Коментарі про зниження в платіжках

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні стартував опалювальний сезон, а разом з ним – захмарні суми в комунальних платіжках. Однак деякі з нас чекав сюрприз. Наприклад, в листопаді тариф на опалення знизився в середньому на 35%.

В Україні заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за підсумками листопада збільшилася на 16,4% – до 55,1 млрд грн.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
ЖКХ тарифи
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