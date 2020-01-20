Тариф на опалення знизили на 30%: Гончарук розповів, у яких містах

Тарифи на тепло і гарячу воду в 124 містах України за грудень 2019 року знизили на 30%.

Вартість послуг в сторону зменшення перерахували 131 підприємство теплокомуненерго, повідомив в Facebook прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Зокрема, зниження відбулося в 15 обласних центрах: Вінниці, Луцьку, Дніпрі, Житомирі, Запоріжжі, Кропивницькому, Львові, Одесі, Рівному, Тернополі, Харкові, Херсоні, Хмельницькому, Чернігові, Києві.

При цьому перерахунок не проводили в Сумах, Черкасах, Чернівцях, Миколаєві та у Полтаві.

У Кабміні навели приклади зниження сум у платіжках:

по 1-кімнатних квартирах: від 80 грн у Київській області і до 292 грн у Львівській області;

по 2-кімнатних квартирах: від 110 грн у Чернігівській області до 435 грн у Дніпропетровській області;

по 3-кімнатних квартирах: від 140 грн у Дніпропетровській області до 563 грн у Рівненській області.

"А, наприклад, у Тернополі за рішенням органів місцевого самоврядування люди отримали знижку за послуги теплопостачання за три місяці: жовтень, листопад та грудень 2019 року", – повідомив Гончарук.

При цьому в коментарях під повідомленням Гончарука його розкритикували. Люди пишуть, що в багатьох містах суми в платіжках за грудень виявилися вищими, ніж раніше.

"У Миколаєві не знизили, хоча такої теплу зими ще не було", – написала Алла Лисицина.

"Київ. Моїй співробітниці прийшло за опалення вдвічі більше норми. Мені – вдвічі більше, ніж у попередньому місяці, хоча на вулиці було тепліше", – написала Любов Таращук.

Коментарі про зниження в платіжках

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні стартував опалювальний сезон, а разом з ним – захмарні суми в комунальних платіжках. Однак деякі з нас чекав сюрприз. Наприклад, в листопаді тариф на опалення знизився в середньому на 35%.

В Україні заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за підсумками листопада збільшилася на 16,4% – до 55,1 млрд грн.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!