Світові ціни на нафту розвернулися після падіння напередодні

Світові ціни на нафту в середу, 29 липня, відновили зростання після падіння напередодні. Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні підвищилася на 0,53% – до $43,45.

Ціни на нафту сорту WTI з поставкою у вересні зросли на 0,21% – до $41,13. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:40 за київським часом.

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTI TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту 28 липня продовжили падіння. Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні знизилася на 0,11% – до $43,36. Ціни на нафту сорту WTI з поставкою у вересні знизилися на 0,36% – до $41,45.