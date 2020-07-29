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Світові ціни на нафту розвернулися після падіння напередодні

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
3,2 т.
Світові ціни на нафту

Світові ціни на нафту.

Світові ціни на нафту в середу, 29 липня, відновили зростання після падіння напередодні. Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні підвищилася на 0,53% – до $43,45.

Ціни на нафту сорту WTI з поставкою у вересні зросли на 0,21% – до $41,13. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:40 за київським часом.

Ціни на нафту Brent

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTI

Ціни на нафту WTI TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту 28 липня продовжили падіння. Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні знизилася на 0,11% – до $43,36. Ціни на нафту сорту WTI з поставкою у вересні знизилися на 0,36% – до $41,45.

Світові ціни на нафтуWTIBrentнафта
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