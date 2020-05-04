Верховний Суд вважає тиском заяву генпрокурорки у справі про вклади Суркісів у ПриватБанку – скарга до Вищої ради правосуддя

Судді Великої палати Верховного суду України поскаржились на тиск, який відчувають у зв'язку з розглядом справи про вклади родини Суркісів у ПриватБанку. Зокрема, з боку генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.

Про це йдеться у скарзі, яку було опубліковано на сайті Вищої ради правосуддя України. Також там заявили, що відчувають на собі тиск з боку представників партії "Демократична сокира".

Справи ПриватБанку

"За кілька днів до кожного судового засідання та в день проведення засідання в інтернеті, в електронних ЗМІ та в соцмережах поширювалася інформація, спрямована на підрив авторитету судової влади, Верховного суду та суддів Великої палати Верховного суду. Припущення авторів цих публікацій і дописів поєднуються з твердженнями про отримання суддями Великої палати Верховного суду неправомірної вигоди, змову з представниками позивачів, містять погрози", — зазначається у скарзі.

Далі у ВРП навели кілька випадків за участю голови "Демократичної сокири" Антона Швеця (його заяви у соцмережах та організацію акцій під стінами суду), а також вболівальників ФК "Динамо", які, на думку суддів є прикладами тиску.

Окрім того у ВРП згадали прізвище члена наглядової ради "Привату" Романа Сульжика, який у Facebook звертався до суддів, які розглядають справу.

Окремо у Вищій раді правосуддя згадали генерального прокурора Венедиктової. "23 квітня 2020 року свою позицію як позицію Офісу Генерального прокурора оприлюднила і генпрокурор, яка фактично протиставила судову владу суспільству та загалом державі. З виступу складається враження, що єдиним захисником суспільства і держави виступає прокуратура, яка вже визначила, хто в цій справі правий, а хто – ні. В умовах, коли навколо цієї справи очевидно проглядається збурення громадських почуттів і намагання принизити суд, такі заяви навряд чи можуть вважатися прийнятними", – заявили судді.

За допомогою такого тиску, на думку авторів скарги, суддів схиляють ухвалити рішення на користь однієї із сторін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський апеляційний суд у середу, 15 квітня, залишив чинною постанову Печерського районного суду щодо фактичного стягнення з державного ПриватБанку $259 млн на користь офшорних компаній, пов'язаних із сім'єю Суркісів.

Судді Верховного суду України (ВСУ), які розглядають позов сім'ї Суркісів проти ПриватБанку, добровільно звернулися в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) з проханням перевірити їх на предмет отримання хабара. Всі служителі Феміди готові добровільно пройти поліграф і підтвердити свою неупередженість.

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