"Суджуся не один я": Коломойський розповів про величезні позови до РФ за Крим

Українські компанії масово борються з Росією в міжнародних судах за втрачене під час анексії Криму майно. А сума збитків на півострові – понад $2 млрд.
Про це сказав мільярдер Ігор Коломойський в інтерв'ю "Цензор.НЕТ". За його словами, багато судів успішні.
"Я вже не єдиний суджуся (з РФ. – Ред.). Вже й Ахметов із ними судиться, ПриватБанк, Ощадбанк. Там, до чого я мав відношення – щось весь час виграємо. Там, де я є, і там, де мене немає, але я розумію про юридичні процеси – сума збитків майже там під $2 млрд. До речі, ПриватБанк теж судиться – у них позов більш ніж на $1 мільярд. У різних країнах триває розгляд. Ось я знаю, що в Швейцарії зазнали серйозного фіаско росіяни", – сказав Коломойський.
Він каже, що за підсумками процесів можливі арешти російського майна за кордоном.
"На це і розраховуємо. Або борги України якісь вдасться погасити. Зараз працюють юристи над тим, щоб борг України, який існує, за які Україна судиться, – там мільярди за зобов'язаннями перед РФ, або, наприклад, 110 млн за "Татнафту", – можливо, після перемоги в судах вдасться законно списати. Непросте завдання, але цілком реалізоване", – прокоментував мільярдер.
Українські компанії судяться з РФ за втрачене майно в Криму
Як повідомляв OBOZREVATEL, Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема, йшлося про суму 159 млн доларів.
Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.
Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа. Зокрема, компанії "Аеробуд", "Крим Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Інвест", "Едельвейс-2000", ПП "Планета", "Пріватофіс", "Пріватленд", "Дан-Панорама", "Санаторій Енергетик", КУА "Фінансовий капітал" і КУА "Фінансовий вектор".
Апеляційний суд Києва у зв'язку з цим 12 вересня заарештував акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, Промінвестбанку та Ощадбанку.
Однак це рішення було оскаржене у Верховному Суді 14 вересня.
2 жовтня Апеляційний суд Києва дозволив ексголові ПриватБанку Олександру Дубілету і ще 17 компаніям стягнути з Росії компенсацію за майно в Криму.
26 листопада Ощадбанк виграв у Міжнародному арбітражі в Російської Федерації $1,3 млрд компенсації збитків через анексії Криму.
Відповідне рішення ухвалив Арбітражний суд у Парижі. Сума вимог враховує вартість втрати активів у Криму, вартість втрати бізнесу і відсотки, які будуть нараховані до фактичного отримання компенсації.
Водночас перший крок у суді Ощадбанк зробив у липні 2015 року. Тоді держбанк відправив офіційний лист до РФ із заявою про те, що з їхніми інвестиціями на півострові поводяться незаконно.
Також Гаазький арбітраж ухвалив позитивне рішення у справі НАК "Нафтогаз України" проти Росії за втрачені активи в анексованому Криму.
Як повідомив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, сума виграшу поки не уточнюється і буде оголошена найближчим часом. У той же час НАК зажадав від Росії компенсації у розмірі 5 млрд доларів.
У Росії рішення арбітражу визнати відмовилися, посилаючись на те, що у суду нібито відсутня юрисдикція на розгляд цього спору. У Мін'юсті РФ пообіцяли застосувати всі необхідні заходи, щоб інтереси Росії були представлені й захищені.
В результаті анексії Криму "Нафтогаз" втратив на півострові інфраструктуру для транспортування і видобутку газу й нафти, зокрема бурові установки на шельфі Чорного моря, компресорні та інші станції. Все це майно "влада" анексованого Криму "націоналізувала" одразу після анексії.
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