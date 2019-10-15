ПриватБанк виграв апеляцію проти Коломойського у Лондонському суді

ПриватБанк виграв апеляцію у лондонському суді в суперечці з колишніми власниками. Це автоматично продовжило всесвітній арешт їхнього майна.

Апеляційний суд Англії та Уельсу підтвердив, що позов банку до колишніх власників було подано у правильній юрисдикції. Тобто суперечку можуть розглядати у Великобританії, а не в іншій країні (наприклад у Швейцарії, де живуть його колишні власники). Таке рішення було оголошене у вівторок, 15 жовтня, повідомила пресслужба банку.

"Апеляційний суд виніс рішення, яким підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію розглядати позов ПриватБанку щодо шахрайства, здійсненого за попередньою змовою осіб, проти його колишніх власників – пана Ігоря Коломойського та пана Генадія Боголюбова. Судовий наказ про всесвітній арешт активів, який було отримано у грудні 2017 року, залишається чинним до винесення судового рішення по суті", – зазначено у пресрелізі на сайті банку.

Судді Апеляційного суду дійшли висновку, що “Банк має достатню для судового розгляду справу для повного відшкодування $1,9 млрд [включно із відсотками – $3 млрд] як заявлено у позовних вимогах”, та що судовий наказ про всесвітній арешт активів залишається чинним.

Апеляційний суд постановив, що “за обставин, коли позов про шахрайство передбачає те, що визначено суддею як шахрайство та відмивання коштів у особливо великих розмірах”, то позов Банку має розглядатися по суті в Англії.

"Апеляційний суд також відмовив у наданні відповідачам дозволу на оскарження рішення, та зобов'язав їх подати лінії захисту проти позову до кінця листопада, маючи на увазі, що Банк може рухатися далі із розглядом справи без жодних затримок. Дата розгляду справи по суті буде належним чином визначена судом", – повідомили у пресслужбі.

Значення для України цієї перемоги в суді коротко у себе у Facebook пояснив міністр економіки України Тимофій Милованов.

1. Англійський суд має юрисдикцію.

2. Англійській суд не має бути призупинено (незалежно від результатів судів в Україні)

3. Сума позову – $1,9 млрд плюс відсотки.

4. Арешт активів продовжено.

З приводу чого судились

Апеляція у цій справі стосувалася питання, чи було обґрунтованим рішення суду першої інстанції.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти ексвласників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також пов'язаних із ними компаній. Проте 4 грудня 2018 року в суді вирішили, що позов ПриватБанку не відповідає їхній юрисдикції.

"Суддя аргументував висновок тим, що банк не надав ніякого прямого пояснення, чому він подав позов проти зазначених компаній у грудні 2017 року, і жоден з його аргументів, який був представлений пізніше, не є переконливим. ...При цьому суддя визнав наявність у банку обґрунтованих позовних вимог проти Коломойського і Боголюбова щонайменше на кілька мільйонів доларів. Водночас він додав, що банк не має права підбирати прийнятну для себе судову інстанцію, зі свого боку, його ексвласники вправі захищати свої інтереси у Швейцарії, за місцем постійного проживання", – йдеться у повідомленні.

Компанія Fieldfisher, що представляє інтереси Коломойського, зазначала, що суд першої інстанції зобов'язав український держбанк оплатити всі судові витрати відповідачів і скасував всесвітній арешт активів (WFO) на суму понад $2,5 млрд. Зокрема суд зобов'язав ПриватБанк протягом 28 днів сплатити проміжні витрати відповідачів на 7,5 млн фунтів, з яких Ігорю Коломойському – 4 млн фунтів.

ПриватБанк 21 грудня 2018 року оскаржив рішення першої інстанції в апеляційному суді Англії та Уельсу. До розгляду апеляції всесвітній арешт активів Коломойського залишався в силі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

В кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов у Високий суд Лондона до Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., що імовірно належить їм.

В цей самий період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Таким чином, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

Працівники Соборного відділення поліції міста Дніпра у середу, 11 вересня, прийшли з обшуками у центральний офіс ПриватБанку.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв захищати інтереси країни у питанні оскарження в судах націоналізації ПриватБанку його колишніми акціонерами.

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