Суд не побачив підстав для затримання фігурантів справи "Роттердам+"

Солом'янський районний суд Києва відмовився задовольнити вимогу НАБУ і залишив на волі одного із співробітників ДТЕК, щодо якої НАБУ веде розслідування у справі про Роттердам+.

Там взяли до уваги аргументи захисту про безпідставність підозр.

За словами адвоката співробітників ДТЕК Наталії Дрігваль, таке рішення свідчить про те, що на поточному етапі суд не вважає підозри обгрунтованими, а надані стороною обвинувачення матеріали – достатніми.

"Крім того, співробітник ДТЕК довів свою повну готовність до співпраці з органами досудового слідства для встановлення істини", – зазначила адвокат.

Нагадаємо, минулого тижня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозри 6 особам у справі "Роттердам +", включаючи двох співробітників компанії ДТЕК. Відразу після повідомлення про підозру співробітники перервали планову відпустку і повернулися в Україну. А вже на наступний день один із співробітників завчасно, раніше встановленого терміну, відвідав НАБУ для участі в процесуальних діях, дав вичерпні відповіді на запитання представників бюро.

Як повідомлялося, розслідування по формулі Роттердам+ триває більше 2 років, протягом яких не було надано ніяких звинувачень. Однак після заяви тоді ще голови передвиборчого штабу "Слуги народу", а нині депутата Олександра Корнієнка про те, що у президента планують перезапуск всіх антикорупційних структур, САП і НАБУ активізувалися по масі розслідувань.

Справу про "Роттердам+" слухають в суді

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