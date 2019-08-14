Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Суд не побачив підстав для затримання фігурантів справи "Роттердам+"

963 Читати матеріал російською

Солом'янський районний суд Києва відмовився задовольнити вимогу НАБУ і залишив на волі одного із співробітників ДТЕК, щодо якої НАБУ веде розслідування у справі про Роттердам+.

Там взяли до уваги аргументи захисту про безпідставність підозр.

За словами адвоката співробітників ДТЕК Наталії Дрігваль, таке рішення свідчить про те, що на поточному етапі суд не вважає підозри обгрунтованими, а надані стороною обвинувачення матеріали – достатніми.

"Крім того, співробітник ДТЕК довів свою повну готовність до співпраці з органами досудового слідства для встановлення істини", – зазначила адвокат.

Нагадаємо, минулого тижня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозри 6 особам у справі "Роттердам +", включаючи двох співробітників компанії ДТЕК. Відразу після повідомлення про підозру співробітники перервали планову відпустку і повернулися в Україну. А вже на наступний день один із співробітників завчасно, раніше встановленого терміну, відвідав НАБУ для участі в процесуальних діях, дав вичерпні відповіді на запитання представників бюро.

Як повідомлялося, розслідування по формулі Роттердам+ триває більше 2 років, протягом яких не було надано ніяких звинувачень. Однак після заяви тоді ще голови передвиборчого штабу "Слуги народу", а нині депутата Олександра Корнієнка про те, що у президента планують перезапуск всіх антикорупційних структур, САП і НАБУ активізувалися по масі розслідувань.

Справу про "Роттердам+" слухають в суді

Справу про "Роттердам+" слухають в суді

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна
Теги
формула Роттердам плюс Солом'янський суд ДТЕК
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
1
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Мир Миру
Мир Миру
А все-таки, чому прийняли "Роттердам +", а не "Роттердам 0"?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...