Суд Гааги покарав Росію на 50 млрд євро, використовуючи анексію Криму

Суд Гааги, який зобов'язав Росію виплатити 50 млрд євро колишнім акціонерам нафтової компанії ЮКОС, як аргумент використав договір про "приєднання" Криму.

Так званий "Договір про прийняття Криму до складу РФ" 2014 року було використано як свідчення того, що Росія користується механізмом тимчасового застосування міжнародних договорів у всій їх цілісності. Про це йдеться в публікації РБК.

"Фактично суд заявив, що позиція, на якій наполягає Росія, не підтримується в інших прикладах її міжнародних договорів", – сказано в матеріалі.

Справа ЮКОСа

Росія доводила на суді, що Договір до Енергетичної хартії (ДЕХ), на підставі якого судилися екс-акціонери ЮКОСу, застосовувався тимчасово, за винятком тих положень, які суперечили російським законам. Серед цих положень, що нібито не могли використовуватись, була стаття про врегулювання суперечок з інвесторами в міжнародному арбітражі.

Однак суд Гааги підтримав "кримський" аргумент адвокатів колишніх акціонерів ЮКОСа, який вони запропонували суду у 2017 році. З їхньої точки зору, російський Конституційний суд у 2014 році, "схвалюючи" заднім числом анексію Криму, підтвердив, що угода, яка використовується тимчасово, має обов'язкову силу для Росії до ратифікації, незважаючи на розбіжності між таким договором і існуючими нормами російського права.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

23 березня 2016 року стало відомо, що російські правоохоронні органи нібито отримали докази незаконності придбання топ-менеджерами ЮКОСу акцій.

Це може стати приводом для пред'явлення нових звинувачень Михайлу Ходорковському і іншим колишнім співвласникам нафтової компанії.

Апеляційний суд Гааги зобов'язав Російську Федерацію виплатити понад 50 млрд євро колишнім акціонерам нафтової компанії ЮКОС.

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