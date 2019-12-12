У закон про оборонний бюджет США внесли положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".

Затвердила закон палата представників конгресу США. Рішення ухвалили більшістю голосів, передає "Європейська правда".

Так в нижній палаті бюджет був підтриманий двопартійним більшістю 337 з 435 конгресменів. Також санкції будуть введені проти компаній, причетних до прокладання трубопроводу "Турецький потік".

Згідно з розпорядженням, санкції будуть діяти, якщо ці трубопровідні проекти змінять назву або будуть замінені іншими.

Санкції накладаються на:

1) судна, що займаються прокладкою труб на глибині 100 футів нижче рівня моря;

2) іноземних осіб, які свідомо продавали, здавали в оренду або надавали ці суду для будівництва такого проекту або сприяли оманливим або складовим операціях для надання цих судів для будівництва згаданих газопроводів.

Санкції передбачають:

1) заборона видачі американських віз і анулювання діючих віз для співробітників або співвласників компаній, що потрапили під ці санкції;

2) заморожування майна і активів таких осіб на території США.

Тепер рішення повинні затвердити Сенат. Відбутися це може на початку наступного тижня. Після закон піде на підпис главі США Дональда Трампа.

З моменту вступу закону в силу, у компаній буде 30 днів, щоб припинити діяльність, пов'язану з будівництвом трубопроводів, щоб уникнути накладення санкцій.

США вводять найпотужніші санкції проти "Північного потоку-2"

Як повідомляв OBOZREVATEL, з понеділка, 9 грудня, в зв'язку з Днем захисту прав людини влади США ввели санкції проти рекордного числа приватних осіб і організацій.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що будівництво газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік" не буде зупинений у зв'язку з введенням санкцій США.

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