У закон про оборонний бюджет США внесли положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
Затвердила закон палата представників конгресу США. Рішення ухвалили більшістю голосів, передає "Європейська правда".
Так в нижній палаті бюджет був підтриманий двопартійним більшістю 337 з 435 конгресменів. Також санкції будуть введені проти компаній, причетних до прокладання трубопроводу "Турецький потік".
Згідно з розпорядженням, санкції будуть діяти, якщо ці трубопровідні проекти змінять назву або будуть замінені іншими.
Санкції накладаються на:
1) судна, що займаються прокладкою труб на глибині 100 футів нижче рівня моря;
2) іноземних осіб, які свідомо продавали, здавали в оренду або надавали ці суду для будівництва такого проекту або сприяли оманливим або складовим операціях для надання цих судів для будівництва згаданих газопроводів.
Санкції передбачають:
1) заборона видачі американських віз і анулювання діючих віз для співробітників або співвласників компаній, що потрапили під ці санкції;
2) заморожування майна і активів таких осіб на території США.
Тепер рішення повинні затвердити Сенат. Відбутися це може на початку наступного тижня. Після закон піде на підпис главі США Дональда Трампа.
З моменту вступу закону в силу, у компаній буде 30 днів, щоб припинити діяльність, пов'язану з будівництвом трубопроводів, щоб уникнути накладення санкцій.
США вводять найпотужніші санкції проти "Північного потоку-2"
Як повідомляв OBOZREVATEL, з понеділка, 9 грудня, в зв'язку з Днем захисту прав людини влади США ввели санкції проти рекордного числа приватних осіб і організацій.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що будівництво газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік" не буде зупинений у зв'язку з введенням санкцій США.
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