США ввели нові санкції проти Росії у зв'язку з кіберзлочинами, втручанням у вибори в США і ситуацією в Україні.
До списків потрапили вісім росіян і вихідців з РФ, а також сім організацій в Росії і Фінляндії. Про це йдеться в повідомленні на сайті Мінфіну США в середу, 23 вересня.
Хто потрапив до санкційних списків
Борис Гайковіч (пов'язаний з НУО "Океанос")
Олена Іванова (пов'язаний з НУО "Океанос")
Євген Ходотов (пов'язаний з Пригожиним)
Микита Ковалевський (пов'язаний з Optima Freight)
Надія Кучумова (пов'язана з НУО "Океанос")
Олександр Кузін (пов'язаний з Пригожиним)
Дмитро Ситий (пов'язаний з Пригожиним)
Владислав Занин (пов'язаний з НУО "Океанос")
Компанії, проти яких запровадили санкції
Acex OY (Фінляндія, пов'язана з Ковалевським)
GCH Finland OY (Фінляндія, пов'язана з Ковалевським)
Lobaye Invest (ЦАР, пов'язана з Пригожиним)
"М-Фінанс" (Росія, пов'язана з Пригожиним)
НПП ПТ "Океанос" (Росія, пов'язана з ФСБ)
Optima Freight OY (Фінляндія, пов'язана з російською DiveTechnoService)
Unicum Trade OY (Фінляндія, пов'язана з Ковалевським)
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