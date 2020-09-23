США ввели нові санкції проти Росії у зв'язку з кіберзлочинами, втручанням у вибори в США і ситуацією в Україні.

До списків потрапили вісім росіян і вихідців з РФ, а також сім організацій в Росії і Фінляндії. Про це йдеться в повідомленні на сайті Мінфіну США в середу, 23 вересня.

Хто потрапив до санкційних списків

Борис Гайковіч (пов'язаний з НУО "Океанос") Олена Іванова (пов'язаний з НУО "Океанос") Євген Ходотов (пов'язаний з Пригожиним) Микита Ковалевський (пов'язаний з Optima Freight) Надія Кучумова (пов'язана з НУО "Океанос") Олександр Кузін (пов'язаний з Пригожиним) Дмитро Ситий (пов'язаний з Пригожиним) Владислав Занин (пов'язаний з НУО "Океанос")

Компанії, проти яких запровадили санкції

Acex OY (Фінляндія, пов'язана з Ковалевським) GCH Finland OY (Фінляндія, пов'язана з Ковалевським) Lobaye Invest (ЦАР, пов'язана з Пригожиним) "М-Фінанс" (Росія, пов'язана з Пригожиним) НПП ПТ "Океанос" (Росія, пов'язана з ФСБ) Optima Freight OY (Фінляндія, пов'язана з російською DiveTechnoService) Unicum Trade OY (Фінляндія, пов'язана з Ковалевським)

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