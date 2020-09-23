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США ввели нові санкції проти Росії

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
1,5 т.
США ввели нові санкції проти Росії

США ввели нові санкції проти Росії у зв'язку з кіберзлочинами, втручанням у вибори в США і ситуацією в Україні.

До списків потрапили вісім росіян і вихідців з РФ, а також сім організацій в Росії і Фінляндії. Про це йдеться в повідомленні на сайті Мінфіну США в середу, 23 вересня.

Хто потрапив до санкційних списків

  1. Борис Гайковіч (пов'язаний з НУО "Океанос")

  2. Олена Іванова (пов'язаний з НУО "Океанос")

  3. Євген Ходотов (пов'язаний з Пригожиним)

  4. Микита Ковалевський (пов'язаний з Optima Freight)

  5. Надія Кучумова (пов'язана з НУО "Океанос")

  6. Олександр Кузін (пов'язаний з Пригожиним)

  7. Дмитро Ситий (пов'язаний з Пригожиним)

  8. Владислав Занин (пов'язаний з НУО "Океанос")

Компанії, проти яких запровадили санкції

  1. Acex OY (Фінляндія, пов'язана з Ковалевським)

  2. GCH Finland OY (Фінляндія, пов'язана з Ковалевським)

  3. Lobaye Invest (ЦАР, пов'язана з Пригожиним)

  4. "М-Фінанс" (Росія, пов'язана з Пригожиним)

  5. НПП ПТ "Океанос" (Росія, пов'язана з ФСБ)

  6. Optima Freight OY (Фінляндія, пов'язана з російською DiveTechnoService)

  7. Unicum Trade OY (Фінляндія, пов'язана з Ковалевським)

Новина доповнюється...

СШАСанкції проти Росії
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