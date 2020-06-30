США ускладнили експорт товарів до Росії

Міністерство торгівлі США з 29 червня запровадило посилені експортні обмеження щодо Росії.

Йдеться про вимоги для видачі ліцензій на експорт американської продукції подвійного і військового призначення до РФ, а також до Китаю і Венесуели, сказано в публікації ТАСС.

Нове правило розширює трактування поняття "військове використання". Тепер під визначення потрапляють всі товари, закупівля яких сприяє розробці і створенню військової продукції. На додаток до цього розширюється список продукції, для експорту якої в Китай, Росію і Венесуелу буде вимагатися ліцензія. У нього включені обладнання та програмне забезпечення для роботи атомних реакторів, напівпровідникові прилади, вимірювальна апаратура та інші матеріали, які, на думку американської влади, можуть використовуватися у військових цілях.

"Деякі організації в Китаї, Росії та Венесуелі намагалися обійти американське експортне регулювання та підірвати американські інтереси в цілому, тож ми будемо залишатися пильними, щоб переконатися в тому, що технології США не потрапляють не в ті руки", – заявив міністр торгівлі США Уілбур Росс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада Євросоюзу в четвер, 18 червня, продовжив до червня 2021 року санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму.

Лідери країн Євросоюзу домовилися про продовження економічних санкцій щодо Росії ще на шість місяців – до січня 2021 року.

Євросоюз через Україну затвердив рішення продовжити економічні санкції проти Росії до 31 січня 2021 року.