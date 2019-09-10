США допоможуть Україні пережити зиму: з'явилися подробиці

Міністерство енергетики США посилає в Україну експертів, які допоможуть розробити план, як пережити зимовий сезон 2019-2020 років.

Про це повідомляють на сторінці американського посольства в Україні у Facebook. Там кажуть, що роблять це на прохання Адміністрації президента України Володимира Зеленського і "на знак прихильності до енергетичної безпеки України".

"Ця команда сприятиме забезпеченню Адміністрації Зеленського та влади України необхідними ресурсами задля того, щоб Україна більше не була вразливою до загроз від перебоїв у енергопостачанні з боку Росії. Делегація співпрацюватиме з експертами України для оцінки взаємозалежності у виробництві, передачі та розподілі енергії в усіх секторах, а також створить основу для вдосконалення скоординованого реагування на дефіцит енергії", – йдеться у повідомленні.

Експерти США допоможуть українській енергетиці

Як повідомляв OBOZREVATEL 2 вересня міністр енергетики США Рік Перрі пообіцяв всебічну підтримку Україні. "США готові допомагати Україні повністю розкрити свій енергетичний потенціал за допомогою американських технологій, ресурсів і підтримки", – повідомили у посольстві США в Україні.

Україна, Польща і США у суботу, 31 серпня, підписали меморандум про тристоронню співпрацю у сфері енергетики. Про це повідомив секретар РНБО України Олександр Данилюк у Facebook.

Також у Варшаві у суботу, 31 серпня, після зустрічі з політиками з Польщі та України міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що США можуть посилити санкції проти Росії, введені через анексію українського Криму у 2014 році.

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