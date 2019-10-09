Справа про скасування націоналізації ПриватБанку наблизилася до фіналу: чого чекати далі

Рішення про повернення націоналізованого ПриватБанку колишнім власникам Господарський суд Києва може ухвалити 17 жовтня.

Там завершили розгляд позову від мільярдера Ігоря Коломойського і з'ясування обставин справи. Тепер черга за судовими дебатами. Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив юридичний радник ПриватБанку Андрій Пожидаєв.

"Це вже був розгляд по суті. Вивчалися матеріали, обставини. Остаточне рішення щодо ПриватБанку може бути ухвалено 17 жовтня після проведення дебатів", – сказав він.

Видання пише, що суду подали майже два десятки томів із доказами на користь того, що держава вивела ПриватБанк із ринку обґрунтовано й правомірно. "Однак суд цього ж дня перейшов до з'ясування обставин у справі", – йдеться в матеріалі.

У НБУ повідомили, що початок судових дебатів призначено на 10:30 у четвер, 17 жовтня.

Що трапилося на суді й чого чекати далі

Як пояснив OBOZREVATEL адвокат Ростислав Кравець, два десятки томів із доказами на користь держави суд не став брати до уваги цілком законно.

"Згідно з нормами Кодексу адміністративного судочинства, будь-які докази подаються до початку розгляду позову по суті. Тобто, після початку докази подати можна. Але, довівши поважність пропуску строку позовної давності. Так, представники держави повинні були це довести й тоді суд міг прийняти ці докази. Оскільки представники Нацбанку цього не зробили, суд цілком обґрунтовано повернув їм матеріали, які вони хотіли додати до справи вже на стадії апеляційного провадження", – зазначив Кравець.

Під час дебатів, каже адвокат, представники НБУ і колишніх власників банку виступлять із промовами, чому рішення першої інстанції (коли Окружний адмінсуд визнав націоналізацію фінустанови незаконною), на їхню думку, було законним або незаконним. Далі судді підуть до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Все це, враховуючи ухвалення рішення, 17 жовтня може або відбутися за годину-дві, або розтягнуться на декілька днів (коли судді в нарадчій кімнаті вивчатимуть документи, підстави, про щось сперечатимуться).

"Якщо виходити з того, що рішення має бути законним, то ПриватБанк дійсно потрібно визнати виведеним із ринку незаконно. Річ у тім, що під час його націоналізації не була дотримана передбачена законодавством процедура про віднесення банку до категорії неплатоспроможних. А вона була дуже грубо порушена. Якщо ж керуватися політичним рішенням, то можуть скасувати ухвалу суду першої інстанції (який визнав незаконною націоналізацію)", – передбачає можливий результат справи Кравець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона щодо Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належить їм.

У той же час Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд також зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалено на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня "Приват" подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом свого колишнього акціонера – кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб

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