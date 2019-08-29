Знайшли заміну Росії: в Україну поставлятимуть газ зі США

Україна домовилася про постачання американського природного газу через Польщу.

Угоду про це група "Енергетичні ресурси України" підписала з Польською нафтогазовою компанією PGNiG, йдеться на сайті "ЕРУ".

"Уже на початку листопада в рамках угоди зріджений газ прибуде до польського ЗПГ-терміналу в Свіноуйсьці. ЗПГ надійде до польської системи передачі після регазифікації, звідки він потрапить до України через газове сполучення у Германовіце та буде переданим компанії "ЕРУ". Поставки для неї здійснюватимуться до кінця 2019 року", – зазначено в пресрелізі "ЕРУ".

"У нас є можливість купувати зріджений газ на конкурентних умовах у надійних постачальників з усього світу. Ми також зарезервували повну потужність на терміналі в Свіноуйсьці, де очікуємо 39 поставок наступного року, і маємо вільну потужність у газопроводі в Польщі та на її кордонах. Це робить PGNiG привабливим партнером для співпраці у створенні сучасного та безпечного ринку газу", – говорить голова PGNiG Петро Возняк.

За його словами, перекачування газу до України обмежують лише потужності газопроводів Польщі в напрямку Сілезія – Підкарпаття. Їх збираються збільшити до 2021 року.

"Ми очікуємо, що потужність цих газопроводів буде розширена максимум до 2021 року", – зазначив він.

В "ЕРУ" додають, що Україна може бути не єдиним споживачем природного газу зі США.

"Зважаючи на розвинену структуру української газотранспортної системи, Україна може стати не останнім пунктом призначення американського ЗПГ, який у подальшому може постачатися в такі країни, як Угорщина, Румунія та навіть Молдова", – сказав директор ТОВ "ЕРУ ТРЕЙДИНГ" Ярослав Мудрий.

Україна через Польщу купила газ зі США neftegaz.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна вже отримує газ зі Словаччини, Польщі та Угорщини. Київ призупинив імпорт газу з Росії в листопаді 2015 року, після анексії Криму та підтримки Москвою проросійських бойовиків на сході України.

"Укртрансгаз" заявив, що веде переговори з румунською компанією SNTGN Transgaz, а також іншими країнами щодо отримання газу з трансбалканського трубопроводу.

Побоювання, що російський "Газпром" повністю припинить транзит газу через Україну після добудови газопроводу "Північний потік-2", змушує Україну накопичувати на зиму великі обсяги газу в підземні сховища.

"Укртрансгаз" експлуатує 12 газосховищ загальною місткістю 31 млрд кубометрів.

Компанія "Укртрансгаз" готується до 1 січня відкрити ще один пункт для імпорту додаткових 1,5 млрд кубометрів природного газу з території Євросоюзу. Київ очікує, що Росія може припинити транзит газу через Україну, коли в 2019 році підійде до кінця термін попередньої угоди.

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