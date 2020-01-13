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13 січня • оновлено в 11:40
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Союзник Путіна виступив проти санкцій щодо "Північного потоку-2"

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Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував санкції проти трубопроводу "Північний потік-2", який Росія будує в обхід України.

Про це він сказав у інтерв'ю виданню Die Presse, передає "Газета.ру". За його словами, австрійська сторона не підтримує екстериторіальні обмежувальні заходи.

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За однієї умови: у Росії розповіли, як зможуть добудувати "Північний потік-2"

"Це неприйнятно", – заявив Шалленберг. На його думку, "Північний потік-2" дозволяє диверсифікувати енергопостачання Європи та нібито не утискає інтересів України.

Австрія заступилася за "Північний потік-2"

Австрія заступилася за "Північний потік-2"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Північний потік - 2 Санкції проти Росії
Місце
Австрія
Теги
Північний потік - 2 санкции
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
А почему нет санкций на прокачку вражеского газа через ГТСукраины. Ведь россия и тут и там заработает.если перекрывать то везде,амерам слабо?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Внаукраине Потриот, укроиня пока нужна омереке! Чем же они Россию будут в бок тыкать, если paгули обидятся?
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4
2
Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
От фрицы и каким же Макаром диверсификация по ихнему что газ то все равно с рашки что так что так, вот если бы они газопровод с Норвегии вели тогда да это диверсификация, а так это помощь пуйлу в борьбе с Украиной
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2
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Федоров Федор
Федоров Федор
Lisenko Andrey, тыбил. Диверсификация путей доставки. Чтоб не зависит от непредсказуемого свыношланга, который находится в состоянии полураспада.
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