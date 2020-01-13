Союзник Путіна виступив проти санкцій щодо "Північного потоку-2"

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував санкції проти трубопроводу "Північний потік-2", який Росія будує в обхід України.

Про це він сказав у інтерв'ю виданню Die Presse, передає "Газета.ру". За його словами, австрійська сторона не підтримує екстериторіальні обмежувальні заходи.

"Це неприйнятно", – заявив Шалленберг. На його думку, "Північний потік-2" дозволяє диверсифікувати енергопостачання Європи та нібито не утискає інтересів України.

Австрія заступилася за "Північний потік-2"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!