Союзник Путіна виступив проти санкцій щодо "Північного потоку-2"

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував санкції проти трубопроводу "Північний потік-2", який Росія будує в обхід України.
Про це він сказав у інтерв'ю виданню Die Presse, передає "Газета.ру". За його словами, австрійська сторона не підтримує екстериторіальні обмежувальні заходи.
"Це неприйнятно", – заявив Шалленберг. На його думку, "Північний потік-2" дозволяє диверсифікувати енергопостачання Європи та нібито не утискає інтересів України.
Австрія заступилася за "Північний потік-2"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
17 грудня 2019 року американський Сенат схвалив введення жорстких санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
У ніч на 21 грудня Трамп підписав оборонний бюджет, ввівши санкції проти Росії.
Стало відомо, що російські кораблі не зможуть продовжити будівництво "Північного потоку-2" замість швейцарських, які перервали участь у проєктах через санкції.
Російський "Газпром" сподівається, що зможе добудувати газопровід "Північний потік-2" в обхід України до кінця 2020 року.
Однак глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що судно для укладання труб, необхідне для завершення газопроводу "Північний потік-2" в обхід України, Росія зможе побудувати не раніше, ніж через чотири роки.
Російська Федерація нібито самостійно завершить будівництво газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
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