Соратники Путіна з "Калашникова" порушили режим санкцій США - Bloomberg

Прокурори США відкрили кримінальне розслідування на заводі "Калашникова" у Флориді, який виробляє дробовики за зразком знакової штурмової гвинтівки АК-47 і управляється керівниками, пов'язаними з найближчими союзниками президента Росії Володимира Путіна.

Офіс прокурора США в Майамі запитує записи, пов'язані із запитом Kalashnikov USA від 2015 року на державні та місцеві податкові пільги, пише Bloomberg.

У запиті, зокрема, згадується поставка деталей з Росії, що заборонено санкціями.

Федеральні прокурори перевіряють компанію RWC Group LLC (Russian Weapons Co), яка володіє заводом Калашникова в США в Помпано-Біч, сказало джерело, знайоме зі слідством.

Топ-менеджер RWC Group і Kalashnikov USA заявив, що виробник не робить нічого незаконного.

Проте, минулі зв'язки компанії з Росією - і її легендарним державним виробником зброї ВАТ "Концерн Калашникова" - залучили все більшу увагу протягом тижнів з масовою стріляниною в середній школі в штаті Флорида.

RWC Group стала єдиним дистриб'ютором "Калашникова" в США в 2012 році, російська компанія планувала продавати 200 000 стволів на рік в Америці за цією домовленістю.

Але в 2014 році Міністерство Фінансів США ввело економічні санкції відносно концерну "Калашников" і інших російських виробників зброї, щоб покарати Путіна за війну проти України. RWC Group заявила, що з тих пір вона розірвала всі зв'язки з Росією і концерном "Калашников" і повністю дотримується санкцій США.

Як писав "Обозреватель", США розширили санкції проти Росії через ситуацію в Україні і внесли в новий список 21 громадянина РФ і України, а також 21 організацію.