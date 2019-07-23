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Сонячний спалах вдарить по Землі, а зарплати в Україні зростуть: топ несподіваних прогнозів

1.6т Читати матеріал російською

Сонячний спалах, який знищить супутники, відчутне подорожчання долара і зліт криптовалют – це тільки частина прогнозів, які аналітики з усього світу озвучили на 2019-й.

OBOZREVATEL зібрав найнесподіваніші прогнози на нинішній рік.

Сонячний спалах призведе до втрат $2 трлн в усьому світі

  • Хто спрогнозував: Saxo Bank

  • Суть: у 2019 році запускається 25-й цикл сонячної активності, й сонячна буря на Західній півкулі знищить супутники. Значить, постраждає і залежна від GPS транспортна сфера.

Сонячний спалах вдарить по Землі, а зарплати в Україні зростуть: топ несподіваних прогнозів

pixabay

29,00 грн/$ – курс долара до кінця 2019-го

  • Хто спрогнозував: консенсус-прогноз Мінекономрозвитку

  • Суть: такий прогноз – усереднена оцінка економістів відомства. За позитивного сценарію долар може залишитися у межах приблизно 27,8 грн/$.

Сонячний спалах вдарить по Землі, а зарплати в Україні зростуть: топ несподіваних прогнозів

pixabay

Курс біткоїна злетить майже вдвічі

Хто спрогнозував: засновник Galaxy Digital Майк Новограц

Суть: за оцінками Новограца, вартість криптовалют становитиме $ 20 тис. Щоправда, є і менш позитивні прогнози. Окремі експерти говорять про падіння курсу аж до нуля.

Сонячний спалах вдарить по Землі, а зарплати в Україні зростуть: топ несподіваних прогнозів

pixabay

12 тисяч гривень – розмір середньої зарплати

  • Хто спрогнозував: OBOZREVATEL

  • Суть: з огляду на динаміку зростання зарплат за останні декілька років і річні премії, які традиційно виплачують у грудневій зарплаті, до цього місяця українці в середньому зароблятимуть 12 тисяч грн.

Сонячний спалах вдарить по Землі, а зарплати в Україні зростуть: топ несподіваних прогнозів

pixabay

Найгірша економічна ситуація у світі за 10 років

  • Хто спрогнозував: МВФ

  • Суть: у квітневій доповіді МВФ зі світової економіки прогноз щодо динаміки світового ВВП у 2019 році був знижений на 0,2 процентні пункти – до 3,6%. Це найгірше за десять років зростання.

Сонячний спалах вдарить по Землі, а зарплати в Україні зростуть: топ несподіваних прогнозів

pixabay

Нагадаємо: раніше економіст Володимир Компанієць повідомив, що ВВП України за 2018 рік перевищив показник 130 млрд доларів і становить 130,66 млрд доларів США.

Як писав OBOZREVATEL, МВФ надав прогнози щодо зростання ВВП в Україні на рівні Німеччини, Франції чи Японії. Однак економіст Євген Невмержицький зазначив, що економіка країни дуже залежить від суб'єктивного фактора.

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Тема
Економіка України: прогнози
Теги
ВВП курс валют долар
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