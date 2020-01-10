"Слуга народу" запропонувала об'єднати три податки: як вплине на українців

"Слуга народу" збирається об'єднати податок на доходи фізичних осіб, єдиний соцвнесок (ЄСВ) і військовий збір.

Мінімальна ставка об'єднаного податку може скласти 15%. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") в ефірі Радіо НВ.

"Незважаючи на те, що я обережно ставлюся до зменшення тиску на фонд оплати праці, це питання назріло, і ми готові його розглянути, запропонувавши відповідні зміни до Податкового кодексу. Зокрема, на мою думку, пора об'єднати ЄСВ, податок на доходи фізичних осіб і військовий збір", – сказав Гетманцев.

За його словами, бізнес до такої ідеї ставиться позитивно. Він додав, що податкове навантаження на фонд оплати праці планується знизити.

"Я не готовий говорити про якісь остаточні суми, але ми говоримо про те, що мінімальна ставка податку на доходи фізичних осіб – єдиного цього податку – має становити 15%. Зараз 18%, це єдина ставка. Ми говоримо про те, що може бути помірна прогресія, і з великих доходів сплачуватиметься більше податків. Відповідно, загальний рівень податкового навантаження має бути зменшений", – пояснив Гетманцев.

Голова податкового комітету зазначив, що оскільки ставку об'єднаного податку буде знижено, можна говорити про те, що військовий збір "буде взагалі скасований".

Податки в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мінцифра разом із парламентським комітетом із цифрової трансформації презентували податкову реформу для IT-компаній. Фактично для них хочуть ввести п'яту групу єдиного податку.

Фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати), якщо в минулому році платник податків платив за освіту (свою чи дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страховку (зокрема пенсійну).

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