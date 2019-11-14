"Слуга народу" вирішила ліквідувати важливий держорган: за що проголосували

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №2194, який повертає місцевим громадам землі за межами населених пунктів, а також запускає ліквідацію Держгеокадастру.

Законопроєкт у четвер, 14 листопада, підтримали 272 депутати, з них 230 дала партія "Слуга народу", повідомляє "Економічна правда". Головні зміни, які пропонуються документом, можна звести до трьох позицій.

Місцевим радам повертаються повноваження з управління землями громад за межами населених пунктів. Тобто, землі повертаються до комунальної власності.

Документ пропонує відмовитися від існування "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин", тобто від Держгеокадастру.

Передбачається, що його замінить сервісний орган, який буде займатися кадастровою діяльністю і геопросторовими даними.

Відбувається дерегуляція земельних відносин.

Зокрема, скасовується необхідність узгоджувати з Кабміном питання продажу іноземним компаніям земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.

Також передбачається надати місцевим органам право самим змінювати цільове призначення земельних ділянок приватної власності. Сьогодні ці узгодження здійснює Верховна Рада, проте, як відзначають автори, ці повноваження Рада майже не реалізує.

Крім цього, планується надати місцевим органам функції щодо здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.

Рада ухвалила законопроєкт

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін доручив Держгеокадастру до 1 серпня 2020 року наповнити електронну кадастрову карту України всією інформацією, яка там поки відсутня.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував звільнення керівництва Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Близько 323 га земель держпідприємства "Пуща-Водиця" в Оболонському районі Києва незаконно піддали відчуження в Держгеокадастрі, організувавши злочинну схему з ветеранами АТО.

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