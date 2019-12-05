"Слуга народу" ухвалила важливий закон проти рейдерів: кого він захистить

Верховна Рада ухвалила закон про боротьбу рейдерством у сільському господарстві. Він покликаний захистити як майно фермерів, так і зібраний урожай.

За законопроєкт №0858 проголосували 362 народні депутати, з них 255 голосів дала фракція партії "Слуга народу". Утрималися 5 народних депутатів, ще 32 були в залі, але не голосували.

Закон вносить зміни в низку законодавчих актів, які унеможливлюють:

незаконне захоплення земель,зокрема шляхом подвійної реєстрації договорів оренди земельних ділянок, що використовуються сільськогосподарськими підприємствами;

захоплення майна сільгосппідприємств (зокрема будівель, техніки, врожаю);

зупинку діяльності сільгосппідприємств через необгрунтований арешт їхнього майна, силове захоплення, поглинання підприємств шляхом незаконного захоплення корпоративних прав.

Боротьба з рейдерством

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні збираються ввести електронні довіреності. Їх будуть підтверджувати електронним цифровим підписом (ЕЦП). У деяких випадках це допоможе захищатися від рейдерства.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що проблему рейдерства в Україні реально усунути протягом місяця.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд розробив новий фактор авторизації для реєстраторів, що допоможе знизити рівень рейдерства в Україні.

Дубілет заявив, що проблема боротьби з рейдерством є надуманою і вирішується змінами низки законодавчих актів.

Раніше Дубілет заявив, що для захисту від рейдерства хочуть також за допомогою СМС сповіщати власників, якщо без їхнього відома щось буде змінюватися в реєстрах.

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