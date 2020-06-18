SkyUp припинила в Україні продаж квитків на більшість рейсів до 15 липня

Авіакомпанія SkyUp Airlines закрила продаж квитків за більшістю міжнародних напрямків до 15 липня.

Про це з посиланням на пресслужбу авіаперевізника пише "Інтерфакс-Україна". Представники лоукостера пояснюють, що з боку Греції та країн ЄС не підтверджено інформацію про готовність приймати рейси з України.

"У зв'язку з цим авіакомпанія SkyUp закрила продаж квитків за напрямками до цих країн до 15 липня 2020 року включно", – йдеться у повідомленні.

В авіакомпанії уточнили, що відповідна інформація може змінюватися у будь-який час, залежно від розвитку ситуації з коронавірусом.

Пасажирам скасованих рейсів у SkyUp запропонували безкоштовну заміну дати квитка незалежно від правил тарифу, а також повернення коштів, згідно з ними, і промокод на 120% від суми бронювання.

Авіаперевізник зазначає, що інформує пасажирів про скасовані рейси шляхом смс та e-mail-повідомлень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, авіакомпанія-лоукостер Wizz Air оголосила, що з 17 червня відновила роботу своєї бази в аеропорту "Київ" ("Жуляни") та перельоти з України до Угорщини, Німеччини, Данії, Естонії, Греції та Великобританії.