SkyUp припинила в Україні продаж квитків на більшість рейсів до 15 липня
SkyUр закрила продаж квитків за більшістю напрямків до 15 липня
Авіакомпанія SkyUp Airlines закрила продаж квитків за більшістю міжнародних напрямків до 15 липня.
Про це з посиланням на пресслужбу авіаперевізника пише "Інтерфакс-Україна". Представники лоукостера пояснюють, що з боку Греції та країн ЄС не підтверджено інформацію про готовність приймати рейси з України.
"У зв'язку з цим авіакомпанія SkyUp закрила продаж квитків за напрямками до цих країн до 15 липня 2020 року включно", – йдеться у повідомленні.
В авіакомпанії уточнили, що відповідна інформація може змінюватися у будь-який час, залежно від розвитку ситуації з коронавірусом.
Пасажирам скасованих рейсів у SkyUp запропонували безкоштовну заміну дати квитка незалежно від правил тарифу, а також повернення коштів, згідно з ними, і промокод на 120% від суми бронювання.
Авіаперевізник зазначає, що інформує пасажирів про скасовані рейси шляхом смс та e-mail-повідомлень.
Як повідомляв OBOZREVATEL, авіакомпанія-лоукостер Wizz Air оголосила, що з 17 червня відновила роботу своєї бази в аеропорту "Київ" ("Жуляни") та перельоти з України до Угорщини, Німеччини, Данії, Естонії, Греції та Великобританії.