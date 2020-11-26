Скільки коштуватиме газ для споживачів у грудні: оприлюднено ціни

Більшість газопостачальників в Україні опублікувала ціни на газ для побутових клієнтів на грудень. Значна частина постачальників газу залишили ціни блакитного палива на останній місяць року незмінними.

За даними ресурсу, "ГазПравда" різниця ж між найвищою і найнижчою становить 2,74 грн. Відповідно найдешевший газ в грудні буде у ГК Megawatt - 6,22 грн/куб, а найдорожчий - в ТОВ "Запоріжгаззбут" - 8,96 грн/куб.

На рівні листопада залишилася ціна на блакитне паливо у ГК "Нафтогаз України". Як йдеться на офіційному сайті компанії, зберегти її незмінною вдалося завдяки тому, що оптова ціна блакитного палива не змінилася.

Так, у межах тарифного плану "Місячний" кубометр природного газу коштуватиме 6,33 грн з ПДВ (без урахування вартості розподілу). Для тих, хто захоче підключити тарифний план "Річний" в грудні, можна буде зафіксувати ціну на рівні 6,45 грн/кубометр з ПДВ (без урахування вартості розподілу).

Тарифні плани на газ від ГК "Нафтогаз України" діють тільки для клієнтів компанії. Зараз їх кількість вже перевищує 300 тис, що складає приблизно 2,5% від загальної кількості споживачів газу на українському ринку.

Водночас підключитися до тарифних планів від ГК "Нафтогаз України" можуть всі бажаючи. Для цього необхідно стати клієнтом компанії. Зробити це можна онлайн – через сайт gas.ua та сайт Приват24.