Скандальні премії в НАЗК: суд поновив справу Корчак

Солом'янський райсуд Києва поновив кримінальне провадження про незаконну видачу премій колишнім директором НАЗК Наталією Корчак.

Про цього говориться в матеріалах суду, передають "Українські новини". Там повідомляють, що в суд надійшла скарга, що 16 квітня НАБУ закрило кримінальне провадження щодо Корчак в зв'язку з відсутністю в її діях складу кримінального злочину.

"На думку заявника прийняте детективом рішення про закриття провадження не ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин", – йдеться в публікації.

Корчак підозрювали в тому, що вона незаконно виписувала собі і іншим премії, які доходили до 200 тис. грн.

За словами заявника, розслідуючи цю справу, детектив НАБУ провів всього одну слідчу дію - допитав Корчак. Вона повідомила, що рішеннями НАЗК, члени агентства "делегували" їй право на прийняття наказів про премії.

Викликаний до суду детектив НАБУ пояснив, що глава НАЗК діяла в рамках повноважень. Вирішуючи питання з преміями, вона усвідомлювала існування певних протиріч у правових нормах, а тому звернулася за роз'ясненнями до відповідних органів.

"Після отримання відповіді затвердила порядок, яким встановлювалися надбавки за вислугу років, за інтенсивність праці, премії, матеріальна допомога на оздоровлення, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань", – сказано в судових матеріалах.

Також детектив НАБУ додав, що в липні 2017 року представники Рахункової плати проводили перевірку і порушень не знайшли.

Однак 20 червня 2019 року суд задовольнив скаргу заявника та скасував постанову НАБУ про закриття справи щодо Корчак.

Наталія Корчак "Українські Новини"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2017 року Національне антикорупційне бюро почало розслідування інформації про величезні премії, які в 2016 році отримали керівники Національного агентства з питань запобігання корупції.

Перед цим глава НАЗК Наталія Корчак заявила, що високі премії, які вона виписувала собі і колегам, нараховувалися в рамках закону.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!