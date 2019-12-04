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4 грудня • оновлено в 19:18
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У дружини Медведєва знайшли літак за $50 млн: розкрито деталі гучного розслідування

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Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального виявив, що дружина прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва користується літаком вартістю $50 млн.

Розслідування про це було опубліковано в середу, 4 грудня, на сайті ФБК. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Спочатку літак з бортовим номером M-SKSM до 28 жовтня 2017 року належав дочірній структурі ВТБ – офшорній компанії Tekser Management Limited. Потім його передали іншій офшорній компанії – IF Company Limited. А насправді все це час ним користується дружина прем'єр-міністра Медведєва Світлана.

Літак Медведєвої

Літак Медведєвої

ФБК

Повідомляється, що Медведєва на ньому літає дуже багато – тільки в Європу у 2019 році вона користувалась ним 39 разів. ФБК встановив, що рейси збігаються з маршрутами, якими пересувається дружина прем'єра РФ. Літає Медведєва куди хоче – в Санкт-Перетбург, на грецький острів Кос, в Муром, Саратов, Єрусалим, на Кіпр, в Кемерово, Уфу, Оренбург.

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Навальний відзначає, що сім'ї прем'єра не належить за статусом мати літак, а оплачувати авіаперельоти зі своєї кишені Медведєвим б не під силу.

Схема передачі літака

Схема передачі літака

ФБК

"Сім'я Медведєва може подорожувати і відпочивати тільки за свій рахунок. Будь-які інші сценарії – це або крадіжки з держбюджету, або хабарі від олігархів. Відпустка і подорожі своєї дружини може оплачувати тільки Медведєв особисто. А у Медведєва зарплата хоч і величезна – 800 тисяч рублів на місяць – але і цілої місячної зарплати нашого головного єдинороса вистачить на оплату лише однієї години польоту літака Світлани Медведєвої", – сказано в публікації.

Костін і Медведєв

Костін і Медведєв

ФБК

На думку Навального, польоти дружини прем'єр-міністра оплачує президент ВТБ Андрій Костін – через банк або підконтрольний фонд.

У дружини Медведєва знайшли літак за $50 млн: розкрито деталі гучного розслідування

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального виявив у російської пропагандистки Наілі Аскер-Заде приватну 62-метрову яхту і літак бізнес-класу.

Раніше в мережі показали італійську віллу пропагандиста Володимира Соловйова, регулярно критикує Європу.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Криза в Росії
Особа
Дмитро Медведєв
Місце
Росія
Теги
корупція Новини Росії
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Рассеяне,очередная ваша тема для обсуждений!
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Її літак, чи вона їм тільки користується? Бовдури!
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