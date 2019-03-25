Скандал навколо "Укргазвидобування": у ЗМІ заявили про домовленості з поплічником Онищенка

Поплічник Олександра Онищенка у "газовій справій" Юрій Дубинський зумів "домовитися" з "Укргазвидобуванням" (УГВ) і не компенсуватиме збитків державній компанії.

Про це заявляє видання "Новини Без Кордонів" з посиланням на одного з екс-менеджерів УГВ. При цьому раніше Юрій Дубинський визнав свою провину і заявляв, що компенсує держкомпанії 30 млн грн. Саме цю суму він отримав від Онищенка за участь у схемі, яка призвела до втрат сотень мільйонів гривень. Однак в результаті сумнівних домовленостей повертати кошти Дубинський не буде.

Зазначимо, два роки тому Печерський районний суд Києва виніс вирок одному з фігурантів "справи Онищенка" Юрію Дубинському. Згідно з матеріалами справи, Дубинський організував придбання частини фіктивних компаній, які пізніше використовувалися для відмивання грошей, отриманих від продажу природного газу за заниженими цінами операторами спільної діяльності ПАТ "Укргазвидобування", що завдало державі збитків у розмірі 740 мільйонів гривень.

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Слідство встановило, що Юрій Дубинський отримав від екс-депутата Олександра Онищенка 30 мільйонів гривень за свої послуги.

Спочатку в обвинуваченні йшлося також про створення злочинної організації, відмивання грошей і присвоєння майна, проте Дубинський заявив, що не знав про те, що планується заволодіння коштами "Укргазвидобування". Суд визнав його винним лише у фіктивному підприємництві, а сам Юрій Дубинський визнав провину беззастережно, як і позов "Укргазвидобування".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро звинувачує Онищенка у розкраданні природного газу, видобутого в межах спільної діяльності підконтрольних йому компаній з "Укргазвидобування". Збиток від дій депутата оцінюють у суму близько трьох мільярдів гривень.

Нардеп втік з України у 2016 році, коли з нього зняли депутатську недоторканність. У листопаді 2017 року іспанський суд відмовив Україні в арешті і видачі народного депутата-втікача.

У липні 2018 року Іспанський суд ухвалив рішення про екстрадицію Онищенка в Україну.

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