Ситуація критична: пенсії українців опинилися під загрозою через величезну "дірку"

В Україні дефіцит Пенсійного фонду в 2020 році досягне рекордних 172,5 млрд грн. Це головний показник неефективності системи. Проблеми з демографією, зарплати в конверті – все це призводить до поступового знищення солідарного рівня. А це ті пенсії, які зараз отримують українці старші 60 років.

OBOZREVATEL розібрався, як змінювалася ситуація з Пенсійним фондом за кілька років і до чого це може привести.

Солідарна система може розвалитися

Україна входить у список країн із найгіршими демографічними показниками. У середньому щорічно населення скорочується на 170,7 тис. осіб (і це без урахування незареєстрованої міграції в інші країни). Такими темпами через 218 років країна повністю вимре.

Володимир Зеленський

Ще одна погана новина – молодих і працюючих стає менше, а пенсіонерів (у процентному співвідношенні до всіх) – більше. У таких умовах солідарна пенсійна система існувати не може. Виправляти ситуацію можна комплексно: підвищувати рівень життя, створювати умови для молодих сімей, за яких вони не будуть боятися народжувати, підвищувати зарплати (а для цього створювати умови для бізнесу), перевіряти роботодавців і виводити зайнятість із тіні.

"Слуги народу" за час своєї роботи могли хоча б вплинути на ситуацію. Могли, але не зробили. Замість цього:

"Слуга народу" ухвалила законопроєкт, який в рази знижує штрафи за роботу без оформлення, а в деяких випадках дозволила обходитися попередженням. Документ досі не підписав президент, але якщо підпише, порушувати закон стане дешевше.

Мінімальну зарплату підвищили всього до 4723 грн (було 4273 грн). Хоча ще в минулому році обіцяли, що мінімалка складе як мінімум 5 тис. грн. Левова частка роботодавців оформляє своїх співробітників на цю суму, а решту платить у конвертах. Підвищення мінімалки дозволило б частково вивести зарплати з тіні.

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Цього року дефіцит Пенсійного фонду досягне 172,5 млрд грн. Це рекордна цифра в історії ПФУ. У Міністерстві соціальної політики заспокоюють: це всього лише "брудний дефіцит". Тобто в нього входять не тільки пораховані за формулою пенсії, але і всі надбавки, "дотяжки" й "особливі права". У будь-якому випадку, зібраних із працюючих коштів катастрофічно не вистачає на виплату пенсій.

Якщо демографічна ситуація продовжить погіршуватися, то вони просто не зможуть забезпечувати пенсіонерів. Як результат, пенсії опиняться під загрозою.

Вихід – підвищення пенсійного віку і накопичення

Уже зараз у Раді зареєстрували законопроєкт про запуск другого рівня накопичувальної системи. Простіше кажучи, частину зарплати працівники повинні будуть відкладати на особистому пенсійному рахунку. Гроші можна буде отримати при досягненні 60 років (або пізніше).

Але тут виникають інші проблеми. Куди інвестувати гроші, щоб отриманий прибуток повністю компенсував інфляцію і дозволив примножити накопичене. Ще одна проблема – держава може просто забрати зібране. Так було, наприклад, у Росії.

У розвинених країнах пенсійними накопиченнями займаються приватні фонди. І навіть там бувають шахрайства. У нас же за відсутності належного контролю і фінансової стабільності ризики можуть бути в рази вищими.

Так чи інакше, уникнути підвищення пенсійного віку не вдасться. Таким шляхом пішли практично всі європейські держави. З цим погоджуються і в правлячій партії. "Я думаю, що Україні потрібно йти на дуже плавне підвищення пенсійного віку, наприклад, на 1 місяць на рік, починаючи з 2023 або 2025 року, інакше ми своїх дітей прирікаємо на ще гіршу долю і гіршу пенсію. Водночас це не питання сьогоднішнього дня", – заявляла кілька днів тому глава профільного комітету Галина Третьякова.

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