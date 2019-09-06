Головна Новини
8 вересня • оновлено в 11:52
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Сіменс Україна відкрила сучасний навчально-науковий "Центр нафтових і газових промислів"

32.1т Читати матеріал російською

5 вересня 2019 року компанія Сіменс Україна відкрила в Полтаві центр з підготовки висококваліфікованих кадрів для нафтогазової промисловості. Він розмістився в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка.

Сіменс Україна відкрила сучасний навчально-науковий "Центр нафтових і газових промислів"

Як повідомляється в прес-релізі Сіменс Україна, відтепер студенти 1-5 курсів цього українського ВНЗ зможуть отримати практичний досвід роботи з автоматизованими системами управління технологічними процесами на базі широкого портфеля програмного забезпечення і устаткування для нафтогазової галузі.

Сіменс Україна відкрила сучасний навчально-науковий "Центр нафтових і газових промислів"

Вибір університету був невипадковим, відзначають в прес-службі компанії. Полтавська область займає лідируючі позиції в загальному обсязі нафто- і газовидобутку в Україні. Зараз в цьому регіоні видобувається, транспортується і переробляється до 50% нафти і газу всієї країни. Саме тут розташовані провідні розвідувальні, бурові, видобувні, транспортувальні і переробні підприємства, підприємства енергетичного та екологічного спрямування. ПолтНТУ є основним постачальником висококваліфікованих кадрів в цьому сегменті.

Сіменс Україна відкрила сучасний навчально-науковий "Центр нафтових і газових промислів"

Ідея стендів лабораторії полягає у вивченні сучасних засобів моделювання та управління складними технологічними процесами, використанні сучасних підходів створення АСУ ТП і роботі з передовим апаратним забезпеченням.

Сіменс Україна відкрила сучасний навчально-науковий "Центр нафтових і газових промислів"

Так, ПО SIMIT має готові бібліотеки технологічного обладнання, навіть такого складного, як колона ректифікації, і дозволяє легко створювати моделі безперервного виробництва, інтегрувати створені в MathLab моделі і багато іншого.

Сіменс Україна відкрила сучасний навчально-науковий "Центр нафтових і газових промислів"

SIMATIC PCS 7 інтегрував в собі найбільш інноваційні технології та принципи створення АСУ ТП безперервних процесів. Включає в себе готові бібліотеки і в інтеграції з SIMIT дозволяє створювати і перевіряти працездатність АСУТП навіть без підключення до реального обладнання і технологічного процесу.

Сіменс Україна відкрила сучасний навчально-науковий "Центр нафтових і газових промислів"

І це далеко не повний перелік можливостей апаратного та програмного забезпечення, представленого в лабораторії.

"Не секрет, що система освіти України стоїть перед складними викликами. Один з них – відтік студентів, які віддають перевагу навчанню в закордонних ВНЗ. Бізнес Сіменс – це робота на благо суспільству: Business to society. І я впевнений, що відкриття таких сучасних навчально -наукових центрів внесе свій вклад у вирішення цієї проблеми ", - зазначив генеральний директор Сіменс Україна Мачей Зелінський.

Сіменс Україна відкрила сучасний навчально-науковий "Центр нафтових і газових промислів"

У свою чергу, ректор ПолтНТУ Володимир Онищенко зазначив: "Відкриття навчального центру - це не тільки посилення матеріально-технічної бази університету, це інвестиція в найцінніше - знання майбутніх фахівців. Тому з боку бізнесу - це дуже далекоглядний крок, а наш університет в черговий раз показує, що співпраця з бізнесом, владою і наукою дає кращий результат ".

Сіменс Україна відкрила сучасний навчально-науковий "Центр нафтових і газових промислів"

Володимир Онищенко

Siemens до кінця року планує відкрити ще три навчальних центри в Україні. Кращі студенти будуть навчатися і працювати в Україні, і піднімати економіку країни.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
3
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Перов Василий
Перов Василий
В училище открыли новую группу по изучению того чего в Украине нет.. Это достижение века-ленточку перерезают)))) В России такого нет, весь интернет перерыл , потому и разваливается Матушка.. Были бы такие перемоги у нас вот бы мы поперли тогда...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel