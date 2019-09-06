Сіменс Україна відкрила сучасний навчально-науковий "Центр нафтових і газових промислів"

5 вересня 2019 року компанія Сіменс Україна відкрила в Полтаві центр з підготовки висококваліфікованих кадрів для нафтогазової промисловості. Він розмістився в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка.

Як повідомляється в прес-релізі Сіменс Україна, відтепер студенти 1-5 курсів цього українського ВНЗ зможуть отримати практичний досвід роботи з автоматизованими системами управління технологічними процесами на базі широкого портфеля програмного забезпечення і устаткування для нафтогазової галузі.

Вибір університету був невипадковим, відзначають в прес-службі компанії. Полтавська область займає лідируючі позиції в загальному обсязі нафто- і газовидобутку в Україні. Зараз в цьому регіоні видобувається, транспортується і переробляється до 50% нафти і газу всієї країни. Саме тут розташовані провідні розвідувальні, бурові, видобувні, транспортувальні і переробні підприємства, підприємства енергетичного та екологічного спрямування. ПолтНТУ є основним постачальником висококваліфікованих кадрів в цьому сегменті.

Ідея стендів лабораторії полягає у вивченні сучасних засобів моделювання та управління складними технологічними процесами, використанні сучасних підходів створення АСУ ТП і роботі з передовим апаратним забезпеченням.

Так, ПО SIMIT має готові бібліотеки технологічного обладнання, навіть такого складного, як колона ректифікації, і дозволяє легко створювати моделі безперервного виробництва, інтегрувати створені в MathLab моделі і багато іншого.

SIMATIC PCS 7 інтегрував в собі найбільш інноваційні технології та принципи створення АСУ ТП безперервних процесів. Включає в себе готові бібліотеки і в інтеграції з SIMIT дозволяє створювати і перевіряти працездатність АСУТП навіть без підключення до реального обладнання і технологічного процесу.

І це далеко не повний перелік можливостей апаратного та програмного забезпечення, представленого в лабораторії.

"Не секрет, що система освіти України стоїть перед складними викликами. Один з них – відтік студентів, які віддають перевагу навчанню в закордонних ВНЗ. Бізнес Сіменс – це робота на благо суспільству: Business to society. І я впевнений, що відкриття таких сучасних навчально -наукових центрів внесе свій вклад у вирішення цієї проблеми ", - зазначив генеральний директор Сіменс Україна Мачей Зелінський.

У свою чергу, ректор ПолтНТУ Володимир Онищенко зазначив: "Відкриття навчального центру - це не тільки посилення матеріально-технічної бази університету, це інвестиція в найцінніше - знання майбутніх фахівців. Тому з боку бізнесу - це дуже далекоглядний крок, а наш університет в черговий раз показує, що співпраця з бізнесом, владою і наукою дає кращий результат ".

Володимир Онищенко

Siemens до кінця року планує відкрити ще три навчальних центри в Україні. Кращі студенти будуть навчатися і працювати в Україні, і піднімати економіку країни.

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