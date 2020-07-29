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Сім років тому Кремль потрапив під санкції США і ЄС: як позначилось на рублі і нафті

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
2,3 т.
Санкції проти Росії

Як Росія постраждала за сім років санкцій. Колаж Обозревателя

Росія вже сім років перебуває під серйозними санкціями Євросоюзу і США. За цей час курс долара в РФ злетів з 30,88 рублів до більш ніж 72 рублів, а наближені до Кремля олігархи втратили мільярди доларів.

Про це йдеться в публікації РБК, в якій нагадали, що стало приводом для санкцій у 2013 році та як Захід економічно примушував Росію зупинити агресію проти інших країн і своїх громадян.

За що запроваджували санкції

  • Масштабні санкції проти Росії почали вводитися в квітні 2013 року через смерть російського аудитора Сергія Магнітського. На Заході вважають, що його загибель у 2009 році пов'язана з викриттям корупційних схем із повернення податків, до яких могли б бути причетні російські чиновники й силовики.

  • Найбільш масштабні санкції пов'язані з анексією Криму Росією та агресією РФ на сході України.

  • Санкції за кібератаки було введено Бараком Обамою 1 квітня 2015 року. Вони дозволяють Міністерству фінансів США блокувати будь-які активи на території країни осіб, підозрюваних у скоєнні кібератак.

Як позначилися санкції на Росії

Як позначилися санкції на Росії РБК

Як позначилися санкції на Росії

Як позначилися санкції на Росії РБК

Хто ввів санкцій більше

  • Президент США Барак Обама з 12 квітня 2013 до 9 січня 2017 року ввів санкції проти 555 російських фізичних і юридичних осіб.

  • Дональд Трамп з 1 червня 2017 до 15 липня 2020 року ввів санкції проти 264 росіян і російських компаній.

Як позначилися санкції на Росії

Як позначилися санкції на Росії РБК

Серед них – представники "ополчення" і "чиновники ЛДНР", співробітники "фабрик тролів", російські військові і силовики, політики, бізнесмени, чиновники, топменеджери компаній, люди, яких підозрюють у порушенні прав людини – 415 осіб.

Під санкції потрапили 525 організацій з паливно-енергетичного комплексу, банки, оборонні, транспортні, страхові, будівельні та інші компанії.

Як позначилися санкції на Росії

Як позначилися санкції на Росії РБК

Як позначилися санкції на Росії

Як позначилися санкції на Росії РБК

Як санкції вдарили по олігархах

Великі бізнесмени потрапили в санкційні списки в зв'язку з анексією Криму і початком війни на сході України. У санкційних списках 12 членів рейтингу Forbes. З 2013 року їхні статки зменшилися на мільярди доларів.

Як позначилися санкції на Росії

Як позначилися санкції на Росії РБК

Як позначилися санкції на Росії

Як позначилися санкції на Росії РБК

Що сталося з рублем

З 12 квітня 2013 року до 15 липня 2020 року курс долара в Росії виріс на 130%, курс євро – на 100%. Вартість бареля нафти марки Brent за цей час знизилася на 58%.

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