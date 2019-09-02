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Сигарети знову злетять у ціні: українці заплатять на 10 грн за пачку більше

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В Україні в липні відбулося останнє підвищення акцизу на сигарети в 2019-му. Однак уже наступного року його знову збільшать як мінімум на 20%. А якщо ухвалять рішення також враховувати і рівень інфляції, загальне подорожчання може скласти близько 10 грн за пачку.

OBOZREVATEL з'ясував, як зміняться ціни на сигарети і чому Україна стала батьківщиною тютюнової контрабанди.

Сигарети продовжать дорожчати

Якщо раніше з 1000 сигарет потрібно було заплатити акциз у розмірі 693,5 грн (13,8 грн з кожної пачки), то з 1 липня – вже 756 грн, або 15,12 грн за пачку. Подорожчання з липня склало мінімум 1,32 грн за кожну пачку.

У більшості країн ЄС пачка коштує близько 5 євро. Українці ж дотепер можуть купувати сигарети за 1,2-1,5 євро. Верховна Рада взяла на себе зобов'язання з часом (до 2024-го) зрівняти ціни.

сигарети подорожчають

сигарети подорожчають

У результаті щорічно акциз підвищують на 20%. А в цьому році його додатково піднімуть ще й на рівень торішньої інфляції (9%). Щоб зрозуміти, як це відобразиться на ціні, потрібно в першу чергу розібратися, скільки курці віддають на акциз.

Для прикладу, в кінці минулого року за кожні 1000 сигарет постачальники повинні були віддати 577,98 грн акцизу. Це приблизно 11,5 грн за кожну пачку. Далеко не всі виробники дотримуються цієї норми, проте в середньому частка акцизу повинна складати близько 60% від загальної вартості пачки. Більше того, в Мінфіні навіть планують зобов'язати ринок чітко дотримуватись зазначених пропорцій.

Сигарети знову злетять у ціні: українці заплатять на 10 грн за пачку більше

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Наступного року акциз збільшать на 3 грн за пачку. Водночас вартість сигарет у роздріб можуть додати від 3 до 5 грн. І це за умови, що цього разу додавати до ціни розмір інфляції не будуть. У зворотному випадку, сумарне подорожчання (також збільшуються і витрати табачників у зв'язку з девальвацією гривні, зростанням зарплат і т.д) може скласти близько 10 грн.

Тютюнова проблема Європи: Україну заполонили контрафактні сигарети

Близько 5 млрд грн недоотримає державний бюджет у 2019-му через контрафактні сигарети, йдеться в дослідженні TNS. План із надходження тютюнового акцизу зірваний. Вдалося зібрати тільки 76,8% від необхідної суми. При цьому замовлення підприємствами акцизних марок для виробництва тютюнових виробів різко впав – на 39%, відзначають у Міністерстві фінансів.

Сигарети знову злетять у ціні: українці заплатять на 10 грн за пачку більше

А ось тіньовий ринок зростає щороку. Українські підприємства не хочуть платити акцизи і податки. Причому фальсифікують не тільки в "кустарних" умовах, а й великі заводи. Але про це пізніше.

Тютюнники кажуть: надходження до бюджету, як і тіньовий ринок, ростуть через підвищення акцизів. Мовляв, якщо акциз продовжать збільшувати і далі, то надходження до бюджету будуть падати. Але і фальсифікат, і легальні сигарети в кіосках і магазинах продають по одній ціні. Тому злочинці в першу чергу дбають про надзаробітки, а не знижують вартість для курців. Крім того, частину контрафакту відправляють у Європу. Там вони, як уже раніше писав OBOZREVATEL, при інвестиції в злочинну схему в розмірі $70 тис. можуть заробити близько $700 тисяч.

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Заступник голови Національної поліції – начальник Департаменту захисту економіки Ігор Купранець пояснив, що підприємства не відображають у звітності сигарети, продані за готівку, а замість цього записують туди інші групи товарів. Це дозволяє ухилятися від сплати акцизів.

Згідно з дослідженням TNS, найчастіше в Україні фальсифікують сигарети марок Compliment, Marvel і Jin Ling. Їх виробляє Львівська тютюнова фабрика. Її уже багато років звинувачують у контрафактному виробництві. Ексглава Закарпатської області Геннадій Москаль зовсім заявив, що це головний постачальник контрабанди. Ще в 2015-му Москаль пообіцяв зупинити поставку в ЄС сигарет без сплати податків.

"Результати обшуків узагальнюються і будуть повідомлені додатково, проте вже можна сказати, що основним постачальником сигарет, які потім нелегально переправлялися за кордон, була Львівська тютюнова фабрика", – йдеться в його повідомленні.

Через різницю цін на сигарети в Україні і практично в будь-якій країні ЄС, тютюнові вироби почали переправляти і на територію інших країн. Головна ж проблема – відсутність належного контролю і жорсткого покарання за несплату акцизів.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Податки в Україні
Місце
Україна
Теги
цигарки податки
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба вести здоровый образ жизни. В Европе потрибны здоровые доноры-нерабы .
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