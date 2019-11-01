Штаб-квартиру ПриватБанку в Дніпрі "захопили" діти: що сталося

1 листопада 140 дітей зі всієї України "захопили" головний офіс ПриватБанку у Дніпрі. Випускники бізнес-школи "ЮніорБанку", що набрали найбільшу кількість навчальних балів, приїхали на екскурсію, щоб відчути себе топовими банкірами.

Екскурсія "юніорів" у дніпровську штаб-квартиру Привату— це щорічна традиція банку і компанії Mastercard. Цього разу подія пройшла під гаслом "Ми супергерої!"

Нудьгувати юним банкірам не довелося. Вони змогли побачити, як працює головний офіс, дізнатися, скільки грошей зберігається у ПриватБанку, заглянути до депозитарія і навіть посидіти у кріслі голови правління Петра Крумханзла.

Окрім екскурсії для дітей організували вікторини, тематичні фотозоні, а також можливість цілу годину спілкуватися з топ-менеджерами найбільшого банку країни. "Юніорам" розповіли про фінансові інновації, поділилися з ними історіями успіху, дитячими мріями та секретами, відповіли на всі питання.

"Картки, депозити, кредити — це не банківські терміни. Це те, що допомагає людям покращувати життя і реалізовувати мрії. І сьогодні ПриватБанк - найбільший в Україні. У нас більш ніж 20 млн клієнтів, 10 млн користувачів Приват24, майже 23 тис працівників. але головне — те, чому я щороку із задоволенням приходжу сюди - це понад півмільйона наших юніорів ", — сказав член правління з питань роздрібного бізнесу ПриватБанку Олексій Шабан.

Стати учнем бізнес-школи "Юніорбанка" може будь-яка дитина від 6 до 16 років. Головні умови — бажання і карта Юніора від ПриватБанку.

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