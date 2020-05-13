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13 травня • оновлено в 16:47
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Шмигаль розповів, чи підвищуватимуть тарифи на електроенергію для українців у 2020-му

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Кабінет міністрів не планує у 2020 році переглядати тариф на електроенергію для населення, незважаючи на критичну ситуацію в енергетиці.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час "Години запитань до уряду" на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 травня.

"Цього року ціна на електроенергію для населення буде залишатися 1,68 грн за кіловат/годину", – сказав Денис Шмигаль. Він зазначив, що цей індикатор вже узгоджений із президентом, і його вже не треба навіть обговорювати.

Зазначимо, як раніше писав OBOZREVATEL, в енергетиці України склалася критична ситуація:

  • споживання впало на 9% (тепла зима, карантин, спад виробництва);

  • в гідроенергетиці найнижчий в історії України показник виробництва (4303 млн квт-година);

  • заборгованість перед "Енергоатомом" – 5 млрд грн;

  • у 2020-му зріс імпорт електроенергії з РФ і Білорусі.

Шмигаль розповів, чи підвищуватимуть тарифи на електроенергію для українців у 2020-му

Міністерство, профільний комітет і регулятор розробили пакет рішень і зараз їх узгоджуватимуть і втілюватимуть у життя. З важливого для простого споживача – всі розуміють, що без підвищення тарифів не обійтися.

Пропозиції регулятора підвищити тариф на 30% відразу ж опублікувала ціла низка ЗМІ. Сама комісія назвала таку інформацію фейком. Мовляв, є спеціальні зобов'язання, які бере Кабмін. І саме уряд ухвалює рішення, за якими тарифами продавати електроенергію.

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Тег
тарифи
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Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Как будто мы не знаем как это делается. Придёт кто-то на смену Шмыгалю и заявит, что он такого не говорил. И ...
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Економіка Ринки та компанії

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