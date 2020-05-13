Шмигаль розповів, чи підвищуватимуть тарифи на електроенергію для українців у 2020-му

Кабінет міністрів не планує у 2020 році переглядати тариф на електроенергію для населення, незважаючи на критичну ситуацію в енергетиці.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час "Години запитань до уряду" на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 травня.

"Цього року ціна на електроенергію для населення буде залишатися 1,68 грн за кіловат/годину", – сказав Денис Шмигаль. Він зазначив, що цей індикатор вже узгоджений із президентом, і його вже не треба навіть обговорювати.

Зазначимо, як раніше писав OBOZREVATEL, в енергетиці України склалася критична ситуація:

споживання впало на 9% (тепла зима, карантин, спад виробництва);

в гідроенергетиці найнижчий в історії України показник виробництва (4303 млн квт-година);

заборгованість перед "Енергоатомом" – 5 млрд грн;

у 2020-му зріс імпорт електроенергії з РФ і Білорусі.

Міністерство, профільний комітет і регулятор розробили пакет рішень і зараз їх узгоджуватимуть і втілюватимуть у життя. З важливого для простого споживача – всі розуміють, що без підвищення тарифів не обійтися.

Пропозиції регулятора підвищити тариф на 30% відразу ж опублікувала ціла низка ЗМІ. Сама комісія назвала таку інформацію фейком. Мовляв, є спеціальні зобов'язання, які бере Кабмін. І саме уряд ухвалює рішення, за якими тарифами продавати електроенергію.

Як писав OBOZREVATEL:

Верховна Рада ухвалила закон "Про ринок електричної енергії", який мав змінити принцип доставки електрики споживачам з 1 липня 2019 року.

Запуск ринку мав призвести до справедливішого формування цін, однак через низький рівень конкуренції та скасування субсидій Кабмін вирішив "врятувати" ціни для споживачів, і ввести механізм ПСО.

Глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк назвав "самообманом" низькі тарифи на електроенергію і заявив, що необхідно вирівняти ціни для населення і для промисловості.

Як заощадити електроенергію і платити менше – читайте в цьому матеріалі.

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