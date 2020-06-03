Шмигаль назвав офіційну дату відновлення авіаперельотів по Україні та за кордон

Внутрішнє авіасполучення в Україні буде відновлено з 5 червня, а з 15 червня літаки почнуть літати за кордон.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, 3 червня.

"У більшості регіонів ситуація повністю контрольована. ... З 5 червня ми запустимо внутрішні авіаперельоти. З 15 червня – закордонне авіасполучення", – сказав голова уряду.

Також уряд дозволив перевозити пасажирів легковими автомобілями.

"Здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями дозволятиметься в кількості до 5 осіб включно з водієм (без урахування дітей віком до 14 років)", – сказали на засіданні уряду.

За яких умов можуть накласти заборони

Втім, карантинні обмеження можуть повернути, якщо епідемічна ситуація у тому чи іншому регіоні погіршиться.

"У разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні показникам для послаблення заходів протягом трьох днів поспіль, регіональна комісія ТЕБ і НС зобов’язана зібратися позачергово та скасувати послаблення деяких карантинних обмежень", – сказали на засіданні.

Відновлення авіаперельотів по Україні та за кордон

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 5 червня в Україні всі заклади громадського харчування будуть приймати відвідувачів, як всередині приміщення, так і на літніх терасах. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 3 червня.

Авіасполучення між Україною та Ізраїлем не планують відновлювати найближчим часом через ситуацію з коронавірусом в нашій країні. Про це заявив посол Ізраїлю Йоель Ліон.

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