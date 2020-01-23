"Шкодую, що не говорю українською": голова МВФ зробила комплімент Гончаруку

Голова МВФ Крісталіна Георгієва сказала, що шкодує, що не знає української мови.

Тому перші кілька слів на початку розмови з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єром Олексієм Гончаруком під час зустрічі в Давосі (Швейцарія) нею було сказано російською (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Олексій", – почав українською Гончарук. "Очень приятно", – відповіла російською Георгієва, вітаючись із ним за руку. "Взаимно", – завершив привітання такою ж мовою Гончарук.

Крісталіна Георгієва та Олексій Гончарук Офіс президента України

Надалі вони спілкувалися англійською. "Я знаю, що для деяких людей в Україні російська не є такою, якій надають перевагу. На жаль, я не розмовляю українською. Але моя племінниця говорить, тому що її мати з Харкова, з України", – сказала Георгієва. Зазначимо, що сама голова МВФ родом із Болгарії.

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