"Шкодую, що не говорю українською": голова МВФ зробила комплімент Гончаруку

Голова МВФ Крісталіна Георгієва сказала, що шкодує, що не знає української мови.
Тому перші кілька слів на початку розмови з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єром Олексієм Гончаруком під час зустрічі в Давосі (Швейцарія) нею було сказано російською (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Олексій", – почав українською Гончарук. "Очень приятно", – відповіла російською Георгієва, вітаючись із ним за руку. "Взаимно", – завершив привітання такою ж мовою Гончарук.
Крісталіна Георгієва та Олексій Гончарук
Офіс президента України
Надалі вони спілкувалися англійською. "Я знаю, що для деяких людей в Україні російська не є такою, якій надають перевагу. На жаль, я не розмовляю українською. Але моя племінниця говорить, тому що її мати з Харкова, з України", – сказала Георгієва. Зазначимо, що сама голова МВФ родом із Болгарії.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв:
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Десятирічні облігації зовнішньої позики, які випустила Україна, оцінено на загальну суму 1,25 млрд євро.
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