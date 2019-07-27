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"Шанси мінімальні": Гройсман розповів про переговори з МВФ щодо газу

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман переконаний, що домовитися з МВФ про зниження тарифу на газ в Україні мізерні. Ця умова була прийнята українською владою ще близько 10 років тому і тепер присутня в кожному меморандумі.

"Якщо вдасться цей пункт зняти, я буду тільки радий. Я не вірю ... Шанси, що ця вимога буде знято, на мій погляд, мінімальні. Якщо вдасться, це буде позитивно", – сказав прем'єр в ефірі радіо "НВ".

Гройсман також побажав майбутньому новому прем'єр-міністру успіхів на своєму посту і закликав діяти в інтересах України. Як зазначив чинний прем'єр, він не знає, хто стане його наступником.

МВФ

МВФ

Укрінформ

"Я розраховую на те, що формування нового уряду відбудеться досить швидко, і хотів би, щоб засідання першого парламенту також пройшло досить швидко", – сказав він.

Нагадаємо, як писав OBOZREVATEL, з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ із 1 травня. 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

НАК і уряд вже досягли угоди щодо зниження ціни на газ у травні, але вона передбачає, що ціна збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищимиза встановлений Кабміном рівень. 14 червня НАК "Нафтогаз України" розрахував нову ціну природного газу для населення – вона становитиме 5553,89 гривні за 1 тисячу кубометрів.

Відповідний тариф вказується без урахування податку на додану вартість, націнки постачальника та вартості доставки. Так, у червні ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його газзбутам та постачає споживачам за ПСО, зменшиться на 7,3%.

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Тема
транш МВФ
Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Теги
МВФ газ
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Пигин Макс
Пигин Макс
Да кто такие эти МВФ??? Кем они себя возомнили??? Какое право они имеют командовать нерабами???
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Кстати...выборы прошли...Ну и ???Где новый премьер..???Где заседание новой рады?? Горилку жрёте??
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